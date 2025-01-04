В Одессе пьяный помощник депутата попал в ДТП и чуть не убил людей (видео)

Обстоятельства произошедшего устанавливаются

В Одессе произошло серьезное ДТП, виновником которого стал помощник криворожского депутата Инны Потаповой. Мужчина, по предварительным данным, находился в состоянии алкогольного опьянения.

В его авто нашли наркотики, гранату и пакеты с килограммами черной икры. Об этом сообщил брат пострадавшего в ДТП водителя.

Известно, что в Одессе Александр Комаровский, по удостоверению помощник криворожского депутата Инны Потаповой, совершил ДТП. Мужчина на своем авто влетел в проезжающую по встречке машину.

"Этот "красавчик", имеет 5 протоколов за вождения автомобиля в нетрезвом или наркотических состоянии и это только за 2024 год и все у него отлично в городе "ОПГ 95 квартал". И вот 3 января и опять, но не повезло мерзавцу, что это Одесса…Он пытался скрыться с места проишествия, не дали, потом заблокировался в машине и час игнорировал требования полицейских…", — пишет брат пострадавшего водителя из другого авто.

К счастью, в аварии никто не пострадал. Виновника ДТП на месте задержали патрульные полицейские.

Стоит отметить, что мужчина пытался оказывать сопротивление правоохранителям, но те действовали четко и слажено.

По данным судебных реестров, на Александре только за 2024 год висит не менее 4 админдела за вождение в нетрезвом состоянии. Некоторые из них закрыты, а другие он оспаривает.

"Кстати, в машине, при поверхностном осмотре нашли наркотики и гранату, похожую на учебную…И киллограмовые упаковки с чёрной икрой …Наверно затарился на криворожский банкет. Такой наш мир…Но, об Одесу, он споткнулся… Посмотрим будет ли реакция от Вилкула и его депутатки…

Просто прикиньте, что было бы в Одессе, если бы задержали за пьянку помошника депутата горсовета от "Доверяй Делам"", — говорится в сообщении.

Внимание: в видео присутствует ненормативная лексика!

Стоит отметить, что в Кривом Роге действительно есть депутат Инна Потапова. Женщина активно ведет соцсети и является членом блока Вилкула "Украинская перспектива".

Она никак не отреагировала на инцидент.

Напомним, в Ивано-Франковской области депутат Калушского городского совета Тарас Барнич сбил насмерть велосипедиста. Политик вероятно находился в состоянии алкогольного опьянения.

Согласно информации, депутат находился за рулем автомобиля Volvo. В том же направлении на велосипеде двигался пенсионер. Барнич сбил его. От полученных травм мужчина погиб на месте происшествия.

Ранее "Телеграф" рассказывал о том, что в Голосеевском районе Киева произошло лобовое столкновение двух автомобилей. В результате аварии погибло два человека, а виновница ДТП скрылась с места дорожно-транспортного происшествия. Затем стало известно, что виновницей смертельного ДТП стала Екатерина Дагаева. Она является внучкой генерал-лейтенанта Юрия Дагаева, который во времена правления Кучмы был достаточно влиятельным человеком и занимал высокие посты.