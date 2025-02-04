В Киеве заснежит, но ненадолго. Каких "минусов" ждать в эти дни

Наибольшая концентрация осадков в Киеве предполагается во вторник

Вторник в Киеве, как и в ближайшие дни, будут морозными и местами мокрыми, ведь прогнозируются дожди со снегом. Пешеходам и водителям следует быть осторожными на дороге из-за гололеда.

Сильные ветры 4-6 февраля не будут беспокоить горожан. Такой прогноз дали специалисты по Meteofor.

Ночью вторника, 4 февраля, начались мелкие осадки. Они будут идти до конца дня. Температура днем зафиксируется около 0, а ночью она была на уровне -1 градуса. Наибольшие порывы ветра ожидаются в течение ночи-обеда — умеренные 6-7 м/с.

На следующий день, 5 февраля, также прогнозируется сильная облачность и местами мокрый снег, в частности ночью. Показатели на термометрах в дневное время достигнут -1 градуса, а в ночное — -2 градусов. Сила ветра в этот день не превысит свежих 8 м/с.

Однако в четверг, 6 февраля, не ожидается осадков, лишь сплошная облачность. Воздух днем остынет до -1 градуса, а ночью — до -3 градусов. Максимальная сила ветра предполагается в начале суток — умеренные 6 м/с.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, как ожидается погода в феврале в Украине.