Морозы усилятся, а осадки уменьшатся. Синоптики предупреждают киевлян о гололедице

В столице в течение среды-пятницы не предвидится резких изменений в погоде

На протяжении 5-7 февраля погода в Киеве почти не изменится, ведь продолжит держаться облачность, морозы и местами идти мокрый снег. Синоптики также предупреждают о гололедице.

Самые низкие "минусы" в эти дни ожидаются в пятницу, когда к вечеру температура упадет до -5 градусов. Об этом говорится в прогнозе Meteofor.

Середина недели, 5 февраля, ожидается преимущественно облачной. Ночью шел снег. Температура воздуха днем вырастет до -1 градуса, хотя ночью было -2 градуса. Максимальные порывы ветра предполагаются во второй половине суток — свежие 8 м/с.

На следующий день, 6 февраля, погода не изменится. Все сутки продержится облачность, а ночью прогнозируется мокрый снег. Дневная температура опустится до -1 градуса, а ночью — до -2 градусов. Наибольшие порывы ветра будут ночью — умеренные 6 м/с.

Пятница, 7 февраля, принесет в город только сплошную облачность и еще более низкие морозы. Показатели на термометрах в дневное время зафиксируются около -1 градуса, а ночью — -3 градусов. Сила ветра в этот день не превысит умеренных 6 м/с.

Напомним, ранее "Телеграф" писал, что зима, которая пришла в Украину в феврале, может скоро завершиться. Синоптики прогнозируют снижение морозов в середине этого месяца.