Взрывы на Киевщине, разрушения и масштабный пожар: что известно о ночной атаке на Украину (фото)
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Предварительно, пострадавших нет
В ночь на 2 февраля российские военны атаковали Украину ударными дронами, а также ракетами. В ряде областей прогремели взрывы.
Информация об этом была опубликована в мониторинговых Telegram-каналах, а также в местных пабликах. Отмечается, что в результате атаки в некоторых местах начались пожары.
Где гремели взрывы
- Киевская область
- Шостка (Сyмщина);
- Лубны/р-н (Полтавщина);
- Переяслав (Киевщина);
- Канев (Черкащина);
- Суммы/р-н;
- Белая Церковь/р-н (Киевская область);
- Житомирщина;
- Харьков/р-н.
Мэр Харькова Игорь Терехов сообщил, что удар, предварительно, был нанесен по Слободскому району города. Информации о жертвах или пострадавших нет.
"Сегодня ночью враг нанес удар БпЛА по территории гражданского предприятия в Слободском районе Харькова. В результате обстрела произошел масштабный пожар площадью 2000 кв. в производственно-складском здании", — сказали в пресс-службе ГСЧС Украины.
В то же время, в Сумской области удар был нанесен по Садовской громаде. В результате обстрела были повреждены жилые дома. Об этом сообщили в ОВА. Предварительно, в результате атаки обошлось без пострадавших и жертв. Из-за удара были повреждены жилые дома (окна, фасады, кровли).
Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что 31 января, россияне обстреляли исторический центр Одессы баллистикой. Мощные взрывы прогремели неподалеку от известной гостиницы "Бристоль". Предварительно, российские военные запустили по гражданскому населению три ракеты "Искандер-М" из временно оккупированного Крыма, одна из ракет была кассетной.