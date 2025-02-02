Взрывы на Киевщине, разрушения и масштабный пожар: что известно о ночной атаке на Украину (фото)

Предварительно, пострадавших нет

В ночь на 2 февраля российские военны атаковали Украину ударными дронами, а также ракетами. В ряде областей прогремели взрывы.

Информация об этом была опубликована в мониторинговых Telegram-каналах, а также в местных пабликах. Отмечается, что в результате атаки в некоторых местах начались пожары.

Где гремели взрывы

Киевская область

Шостка (Сyмщина);

Лубны/р-н (Полтавщина);

Переяслав (Киевщина);

Канев (Черкащина);

Суммы/р-н;

Белая Церковь/р-н (Киевская область);

Житомирщина;

Харьков/р-н.

Мэр Харькова Игорь Терехов сообщил, что удар, предварительно, был нанесен по Слободскому району города. Информации о жертвах или пострадавших нет.

"Сегодня ночью враг нанес удар БпЛА по территории гражданского предприятия в Слободском районе Харькова. В результате обстрела произошел масштабный пожар площадью 2000 кв. в производственно-складском здании", — сказали в пресс-службе ГСЧС Украины.

В то же время, в Сумской области удар был нанесен по Садовской громаде. В результате обстрела были повреждены жилые дома. Об этом сообщили в ОВА. Предварительно, в результате атаки обошлось без пострадавших и жертв. Из-за удара были повреждены жилые дома (окна, фасады, кровли).

Фото: Сумская ОВА

Фото: Сумская ОВА

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что 31 января, россияне обстреляли исторический центр Одессы баллистикой. Мощные взрывы прогремели неподалеку от известной гостиницы "Бристоль". Предварительно, российские военные запустили по гражданскому населению три ракеты "Искандер-М" из временно оккупированного Крыма, одна из ракет была кассетной.