На Київщині вже кілька годин горить завод. З вогнем не можуть впоратися десятки пожежників (фото)
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Причини та обставини НП встановлюються
У четвер, 6 лютого, у Фастівському районі Київської області у Центрі управління відходами розпочалася масштабна пожежа. Загальна площа займання становить понад 400 квадратних метрів.
На місці вже кілька годин працюють десятки рятувальників та 7 одиниць техніки. Про це повідомили у прес-службі ДСНС Київської області.
Відомо, що на території Центру управління відходами, який розташований у селі Фастівець на Київщині, почалася сильна пожежа. Тут близько 15.00 вогонь охопив приміщення центру і загоряння почало стрімко поширюватися.
На місце оперативно прибули рятувальники, які розпочали ліквідацію займання. Тут працює понад 20 пожежників та 7 одиниць техніки.
Про постраждалих на даний момент не повідомляється.
Причини та обставини НП встановлюються. За цим фактом буде проведено розслідування.
Що відомо про Центр управління відходами на Київщині
Центр управління відходами – ліцензована компанія, яка надає послуги з утилізації всіх видів відходів електричного та електронного обладнання та інших видів небезпечних відходів.
Кожен пристрій розбирається вручну на компоненти і сортується за видами матеріалів: пластик, метали, скло, проводи, плати, інше. 80% цієї сировини йдуть на вторинну переробку і стають новими товарами.
Тут утилізують відпрацьовану, списану або непридатну до використання аудіо-, відео-, комунікаційну, комп'ютерну, офісну, побутову техніку, професійне та домашнє обладнання, люмінесцентні лампи, батарейки, акумулятори та інші види відходів.
За даними деяких ЗМІ, в Київській області горить перший в Україні Центр управління відходами, створений у 2024 році на гроші ЄС. Проект коштував 960 тисяч євро.
Раніше "Телеграф" розповідав про те, як виглядає найбільший ринок Харкова після удару РФ. Ворожий БПЛА "Герань-2" потрапив у найбільший ринок міста у Київському районі і там виникла величезна пожежа.