На Київщині вже кілька годин горить завод. З вогнем не можуть впоратися десятки пожежників (фото)

Причини та обставини НП встановлюються

У четвер, 6 лютого, у Фастівському районі Київської області у Центрі управління відходами розпочалася масштабна пожежа. Загальна площа займання становить понад 400 квадратних метрів.

На місці вже кілька годин працюють десятки рятувальників та 7 одиниць техніки. Про це повідомили у прес-службі ДСНС Київської області.

Відомо, що на території Центру управління відходами, який розташований у селі Фастівець на Київщині, почалася сильна пожежа. Тут близько 15.00 вогонь охопив приміщення центру і загоряння почало стрімко поширюватися.

На місце оперативно прибули рятувальники, які розпочали ліквідацію займання. Тут працює понад 20 пожежників та 7 одиниць техніки.

Про постраждалих на даний момент не повідомляється.

Причини та обставини НП встановлюються. За цим фактом буде проведено розслідування.

Пожежа у селі Фастівець

Що відомо про Центр управління відходами на Київщині

Центр управління відходами – ліцензована компанія, яка надає послуги з утилізації всіх видів відходів електричного та електронного обладнання та інших видів небезпечних відходів.

Кожен пристрій розбирається вручну на компоненти і сортується за видами матеріалів: пластик, метали, скло, проводи, плати, інше. 80% цієї сировини йдуть на вторинну переробку і стають новими товарами.

Тут утилізують відпрацьовану, списану або непридатну до використання аудіо-, відео-, комунікаційну, комп'ютерну, офісну, побутову техніку, професійне та домашнє обладнання, люмінесцентні лампи, батарейки, акумулятори та інші види відходів.

За даними деяких ЗМІ, в Київській області горить перший в Україні Центр управління відходами, створений у 2024 році на гроші ЄС. Проект коштував 960 тисяч євро.

Раніше "Телеграф" розповідав про те, як виглядає найбільший ринок Харкова після удару РФ. Ворожий БПЛА "Герань-2" потрапив у найбільший ринок міста у Київському районі і там виникла величезна пожежа.