Снег ненадолго, а лопаты – на годы. В Киеве чиновники объяснили скандальную закупку

В Управлении образования считают, что обвинения не имеют оснований

Около 1600 гривен за одну лопату для снега именно столько заплатило управление образования Днепровского района Киева за сезонный садовый инвентарь. Для сравнения, рыночная цена инструмента может быть втрое ниже.

Это далеко не первый случай, когда эта районная администрация обвиняется в расточительстве и сомнительных закупках. Как на этот раз чиновники объясняют свои расходы и почему руководительница, уже не раз оказывавшаяся в центре коррупционных скандалов, до сих пор занимает должность – выяснял "Телеграф".

Вопрос — эффективно ли?

Снег только успел коснуться земли – и уже растаял, но Днепровское управление образования не теряло времени и оперативно решило закупить сотни лопат для его уборки. После тщательных расчетов оказалось, что для снежных работ на район необходимо закупить 560 лопат.

В системе ProZorro отмечено, что за единицу товара (лопату) было уплачено 1600 грн. Сумма же контракта, заключенного 16 декабря 2024 г. составило 900 тыс. гривен.

Заключенный договор

Закупка на сумму, близкую к миллиону гривен, не осталась без внимания журналистов. Особенно учитывая тот факт, что страна находится в состоянии войны и нуждается в рациональном использовании бюджетных средств.

В конце концов, если сделать несколько кликов в Google, можно увидеть, что цены на лопаты для снега варьируются: самые простые можно найти за 100 грн, качественнее 300-500 грн, а из алюминия [именно из этого материала были приобретены лопаты] – от 650 грн.

Цены на лопаты для снега в Украине.

Можно предположить, что Днепровское управление образования решило не жадничать и приобрести лучшие лопаты, хотя это и стоило дороже. В противном случае затраты на лопаты составляли бы от 84 до 280 тыс. грн. Следовательно, бюджетное учреждение могло переплатить примерно 620 тыс. грн.

Кроме того, управление образования приобрело большую партию сыра. Если конкретнее, то 9200 кг твердого сыра 50% по цене почти 400 грн за килограмм, потратив более 3,6 миллиона гривен.

Заключенный договор о приобретении сыра кисломолочного 9% для питания детей от 2-х лет и твердого сыра 50%

Сегодня в розницу в супермаркетах столицы можно купить 1 кг сыра этого же типа по цене от 210 до 330 грн. Если учесть эти цены, то сумма расходов на такое количество сыра колебалась бы от 1 932 000 грн до 3 036 000 грн. Таким образом, переплата через заключенный договор может составлять от 643 632 грн до 1 747 632 грн.

Цены на сыр в Украине.

На самом деле, если судить по данным системы ProZorro, ожидаемая стоимость кисломолочного и твердого сыров была еще выше — 29 573 800,00 грн. Поэтому то, что окончательное предложение составило 27 835 512,00 грн с НДС, можно считать экономией.

Ожидаемая стоимость закупки

Есть ли предел?

Вопросы целесообразности этих переплат уже успели обсудить в сети. Но особое внимание к этой истории еще и потому, что скандалов, связанных с Днепровским районным управлением образования, много. Стоит вспомнить только, как в апреле 2023 года учреждение закупило для бомбоубежищ 300 кожаных барабанов на сумму почти один миллион гривен. А также воздухоочистителей на 1,6 миллиона гривен, стульев на 1,3 млн гривен, "золотых" овощерезок и т.п.

В Днепровском районном суде Киева уже второй год продолжаются слушания дела о присвоении и растрате средств Ольгой Дроздовой, начальницей административно-хозяйственного отдела управления образования. Однако известно, что два месяца назад ни она, ни адвокат не явились в суд и не сообщили должным образом о своем отсутствии.

В то же время непосредственная руководительница Дроздовой, начальник Управления образования Днепровской РГА Наталья Иванина, которая, собственно, должна была проверять закупку этих "незаменимых" товаров для бомбоубежищ, все еще занимает свою должность. И даже получала благодарности от столичного руководства за "постоянно оказываемую помощь военнослужащим ВСУ".

Начальник Управления образования Днепровской РГА Наталья Иванина

Как такое может быть, что после стольких накопившихся скандалов она до сих пор не потеряла свою должность? "Телеграф" решил выяснить, в чем здесь дело.

Чтобы понять все обстоятельства, следует вернуться в прошлое. Еще в 2023 году КГГА анонсировала нашим журналистам намерение провести аудит работы управления образования Днепровской РГА.

В ответ на просьбу "Телеграфа" предоставить результаты этой проверки, если она все-таки состоялась, столичная администрация направила последний аудиторский отчет. Он датирован 28 марта 2024 года.

Согласно документу, в избирательно взятых закупках было немало нарушений, которые стоили бюджету сотни тысяч гривен. К примеру, ненадлежащее использование средств при покупке генераторов, вебкамер, мебели, мультимедийного оборудования привело к лишним затратам на 239,42 тыс. грн. Часть суммы (20,06 тыс. грн) возместили, но львиная доля претензий по-прежнему остается открытой.

Кроме того, зарядные станции закупали дороже рынка почти на 11%, овощи – кое-где на 52%, а биотуалеты обошлись на 21% дороже средней стоимости. Общие потери от такой расточительности достигли 733,92 тыс. грн.

Результаты планового аудита Управления образования Днепровской РГА

Многие вопросы вызывают способы, по которым проводились тендеры. Сроки меняли без причины, победителями становились поставщики, которые не отвечали требованиям, а иногда закупки проводились без открытых торгов. Договоры заключались с нарушениями, раздел закупок позволял избегать конкурентных процедур, а некоторые отчеты о выполнении контрактов просто не обнародовали.

Согласно аудиторским выводам, Управление образования Днепровской РГА, было обязано учесть ряд рекомендательных мероприятий. Однако по состоянию на май 2024 учтены были не все.

Рекомендации Госаудитслужбы

Лиц, следящих за соблюдением условий закупок и договоров, так и не назначили. По крайней мере, о состоянии выполнения таких рекомендаций не проинформировали.

"Нет никаких аргументов, чтобы уволить руководительницу управления образования"

Комментарии "Телеграф" получил и с самого Управления образования Днепровской районной в городе Киеве государственной администрации.

В ответе на запрос подтвердили, что в управлении образования проводилась финансовая проверка. Проверяли, как использовали деньги и вели дела в Днепровском управлении образования с апреля 2020 года до конца 2023 года. Это была плановая ревизия от Госаудитслужбы.

— Выявили некоторые недостатки, но их уже исправили, о чем есть официальный документ от 27 марта 2024 года, — ответили в Управлении образования Днепровской РГА.

Кроме того, объяснили, как назначают руководителей районных администраций. Сначала областные администрации предлагают кандидатов, затем Кабмин передает их на утверждение президенту. А вот районные управления – это часть районных администраций, и городские власти следят за их работой в рамках закона.

Как говорят в пресс-службе, по закону человек (речь о начальнице Управления образования Днепровской РГА Наталья Иванину — Ред.) считается невиновным, пока его вину не докажет суд. Пока нет решения суда, вступившего в законную силу, оно не может быть наказано.

Ответ на запрос "Телеграфа"

— На данный момент нет никаких аргументированных оснований для увольнения руководителя управления образования, — написали в документе.

Стоит отметить, в КГГА не меняют мнение о том, что у городских властей нет кадровых рычагов влияния на эту и другие РГА. Глав районных в городе Киеве государственной администрации не только назначает, но и увольняет президент Украины, согласно Конституции Украины.

Ныне назначенный президентом Украины Владимиром Зеленским глава Киевской городской военной администрации, Тимур Ткаченко, придерживается политики, что военная администрация будет преодолевать те проблемы, которые не под силу городским властям.

Однако в Ткаченко воздержались от комментариев по поводу постоянных скандалов в Управлении образования Днепровской районной в городе Киеве государственной администрации.

"Такие лопаты на годы, поэтому сумма оправдана"

В конце концов, в Управлении образования Днепровской районной в городе Киеве государственной администрации, объяснили информацию о лопатах для снега и сыра.

Как неоднократно подчеркнули в документе, эти вещи закупили через электронную систему Prozorro Market, поэтому действующие правила закупки нарушить сложно. Как уверяют в Управлении образования Днепровской районной в городе Киеве государственной администрации, все было сделано в соответствии с постановлениями Кабмина и требованиями военного положения.

Относительно лопат – их приобрели для образовательных учреждений Днепровского района, чтобы "обеспечить надлежащую уборку территорий в осенне-зимний период 2024/2025 годов".

— Согласно распоряжениям Киевского городского головы и Днепровской районной администрации нужно было обеспечить школы и детские сады всем необходимым инвентарем для содержания территорий в надлежащем состоянии. Общая площадь образовательных учреждений района превышает 1 га, поэтому качественные снегоуборочные лопаты критически важны для безопасного передвижения детей и работников зимой, — аргументируют в пресс-службе.

При выборе инвентаря предпочли именно алюминиевые лопаты из — за ряда преимуществ.

— Они значительно прочнее и долговечнее пластиковых аналогов, поскольку не трескаются при сильных морозах и ударах о твердую поверхность. Лопаты из алюминия также имеют меньший вес, что облегчает их использование и уменьшает нагрузку на работников, ответственных за уборку. Кроме того, алюминий не подвергается коррозии, а следовательно, такие лопаты будут служить дольше, — отмечают представители Управления образования Днепровской районной в городе Киеве государственной администрации.

Еще один важный аспект – безопасность. Мол, в отличие от пластиковых, алюминиевые лопаты не раскалываются при резких ушибах, что снижает риск травмирования персонала. Они также отвечают нормам охраны труда, поскольку качественный инвентарь помогает избегать излишней физической нагрузки и травм при работе в сложных зимних условиях.

А перед тем, как определить стоимость лопастей, было проведено исследование рынка: посмотрели цены на аналогичные товары в открытом доступе по состоянию на 3 декабря 2024 года. Это помогло "установить справедливую среднюю цену и не переплачивать".

Ответ на запрос "Телеграфа"

— Следует отметить, что по состоянию на сегодняшний день аналогичная переметка закупки (лопаты для снега из алюминия), содержащаяся в сети Интернет в открытом доступе, имеют еще большую стоимость — более 2000 грн, — подчеркивают в пресс-службе.

Ответ на запрос "Телеграфа"

Как подчеркивается в документе, закупка сыра для образовательных учреждений Днепровского района также прошла через электронную систему "Prozorro Market", которая автоматически оценивала все предложения. Лучшую цену – 399,96 грн/кг – предложила компания "Фавор", поэтому она стала победителем отбора 20 декабря 2024 года.

Доставлять сыр будут в 80 учебных заведений три раза в неделю. Поставки продлятся до конца 2025 года.

— А если цены на рынке снизятся, стоимость товара также скорректируется – это контролируется по данным Госстата и Торгово-промышленной палаты, — заключают в учреждении.