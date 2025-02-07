Запрет USAID бьет и по медицине? В Киевской области врачи остались без зарплаты за январь

Больница просит помощи из бюджета

Более 800 работников Ирпенской центральной городской больницы остались без заработной платы за январь 2025 года. Медучреждение не получило финансирования из-за отсутствия подписанных договоров с НСЗУ.

Вероятно, это может быть связано с недавней приостановкой программ USAID в мире. Об этом сообщает местное информационное агентство в Facebook.

Директор КНП "Ирпенская центральная городская больница" Антон Довгопол обратился в городской совет с просьбой выделить 15 миллионов гривен из местного бюджета. Из этой суммы 12,5 миллиона планируют направить на выплату заработной платы медработникам, а 2,5 миллиона — на закупку медикаментов, обеспечение процедуры гемодиализа и питание пациентов.

"Все, что от нас требовалось, мы сделали, документы все поданы, но договоры по пакетам не подписаны до сих пор. Поэтому мы остались без финансирования и в январе не смогли выплатить ни аванс, ни зарплату медперсонала", — отметил Антон Довгопол во время совещания с руководителями коммунальных предприятий.

Сложная финансовая ситуация также сложилась в Ирпенском центре первичной медико-санитарной помощи. Несмотря на подписанные договоры с НСЗУ, заведение получает меньше средств по сравнению с прошлым годом из-за сниженного коэффициента в расчетах.

"Мы очень ждем утверждения бюджета. У меня 800 человек без зарплаты уже месяц и это очень сложная ситуация", — добавил директор больницы.

В то же время в комментариях под сообщением говорится, что исполком Ирпенского городского совета уже утвердил бюджет и теперь за него должны проголосовать депутаты. А между тем медики шутят, что теперь будут лечить "словом" (по телефону?), если средства будут пополнить счет.

Напомним, ранее "Телеграф" писал, что у Трампа приняли жесткое решение по агентству USAID, которое помогало Украине. Новый глава США считает USAID ненадежной организацией.