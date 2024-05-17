Туалетной бумаги на полтора миллиона: в одной из РГА Киева объявили сомнительную закупку

В администрации хотят приобрести более 50 тысяч рулонов

Киевские органы власти и другие структуры удивляют своими тендерами. В этот раз Управление образования Днепровской РГА решило приобрести туалетную бумагу на сумму более 1,5 миллиона гривен.

Об этом стало известно с сайта публичных закупок "ProZorro". Управление планирует купить 50 750 рулон.

Конечный срок подачи тендерных предложений 25 мая. Аукцион начнется 27 мая.

Разделив сумму закупки на количество туалетной бумаги, выходит, что стоимость одного рулона составляет 30,99 гривны.

Однако на сайтах украинских продавцов средняя цена обычной бумаги примерно 12 гривен. Если делать оптовую закупку, то стоимость одного рулона составит менее 10 гривен.

Даже если рассматривать туалетную бумагу высшего качества, которую обычно продают по несколько единиц в упаковке, то цена не будет превышать 17 гривен (без учета акции).

Нашли еще один интересный тендер. На реконструкцию лифтов в жилом доме на Оболонском проспекте, 14-Б планируют потратить более 13 миллионов гривен. О закупке оборудования объявило Коммунальное предприятие "Дирекция по капитальному строительству и реконструкции "Киевстройреконструкция"".

Конечный срок подачи тендерных предложений 3 июня. В этот же день начнется аукцион.

Ранее "Телеграф" писал, что в Киеве продолжат строительство метро на Виноградаре. Киевский метрополитен объявил новый тендер, ожидаемая стоимость закупки составляет около 14 миллиардов гривен.