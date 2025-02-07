Сніг ненадовго, а лопати — на роки. У Києві чиновники пояснили скандальну закупівлю

В Управлінні освіти вважають, що звинувачення не мають підстав

Близько 1600 гривень за одну лопату для снігу – саме стільки заплатило управління освіти Дніпровського району Києва за сезонний садовий інвентар. Для порівняння, ринкова ціна інструменту може бути втричі нижчою.

Це далеко не перший випадок, коли цю районну адміністрацію звинувачують у марнотратстві та сумнівних закупівлях. Як цього разу чиновники пояснюють свої витрати та чому керівниця, яка вже не раз опинялася у центрі корупційних скандалів, досі обіймає посаду – з'ясовував "Телеграф".

Питання — чи ефективно?

Сніг тільки встиг торкнутися землі – і вже розтанув, але Дніпровське управління освіти не гаяло часу й оперативно вирішило закупити сотні лопат для його прибирання. Після ретельних розрахунків виявилося, що для снігових робіт на район необхідно закупити 560 лопат.

У системі ProZorro зазначено, що за одиницю товару (лопату) було сплачено 1600 грн. А сума контракту, укладеного 16 грудня 2024 р. склала 900 тис. гривень.

Укладений договір

Закупівля на суму, близьку до мільйона гривень, не залишилася без уваги журналістів. Особливо враховуючи той факт, що країна перебуває у стані війни та потребує раціонального використання бюджетних коштів.

Зрештою, якщо зробити кілька кліків у Google, можна побачити, що ціни на лопати для снігу варіюються: найпростіші можна знайти за 100 грн, якісніші за 300-500 грн, а з алюмінію [саме з цього матеріалу були придбані лопати] – від 650 грн.

Ціни на лопати для снігу в Україні

Можна припустити, що Дніпровське управління освіти вирішило не скупитися та придбати найкращі лопати, хоча це й коштувало дорожче. В іншому разі, витрати на лопати становили б від 84 до 280 тис. грн. А отже, бюджетна установа могла переплатити приблизно 620 тис. грн.

Окрім іншого, управління освіти придбало велику партію сиру. Якщо конкретніше, то 9200 кг твердого сиру 50% за ціною майже 400 грн за кілограм, витративши на це понад 3,6 мільйона гривень.

Укладений договір про придбання сиру кисломолочного 9% для харчування дітей від 2-х років та сиру твердого 50%

Сьогодні в роздріб у супермаркетах столиці можна придбати 1 кг сиру цього ж типу за ціною від 210 до 330 грн. Якщо врахувати ці ціни, то сума витрат за таку кількість сиру коливалася б від 1 932 000 грн до 3 036 000 грн. Таким чином, переплата через укладений договір може становити від 643 632 грн до 1 747 632 грн.

Ціни на твердий сир в Україні

Насправді якщо судити за даними системи ProZorro, очікувана вартість за кисломолочний та твердий сири була ще вища — 29 573 800,00 грн. Тому те, що остаточна пропозиція склала 27 835 512,00 грн з ПДВ, це вже, вважайте, зекономили.

Очікувана вартість закупівлі

Чи є межа?

Питання доцільності цих переплат вже встигли обговорити в мережі. Та особлива увага до цієї історії ще й тому, що скандалів, пов’язаних з Дніпровським районним управлінням освіти, багато. Варто згадати лише як у квітні 2023 року установа закупила для бомбосховищ 300 шкіряних барабанів на суму майже один мільйон гривень. А також очищувачів повітря на 1,6 мільйона гривень, стільців на 1,3 млн гривень, "золотих" овочерізок тощо

У Дніпровському районному суді міста Києва вже другий рік тривають слухання справи про привласнення та розтрату коштів Ольгою Дроздовою, начальницею адміністративно-господарського відділу управління освіти. Однак відомо, що два місяці тому ані вона, ані її адвокат не з'явилися до суду та не повідомили належним чином про свою відсутність.

Водночас безпосередня керівниця Дроздової, начальниця Управління освіти Дніпровської РДА Наталія Іваніна, яка, власне, мала перевіряти закупівлю цих "незамінних" товарів для бомбосховищ, все ще займає свою посаду. І навіть отримувала подяки від столичного керівництва за "постійно надавану допомогу військовослужбовцям ЗСУ".

Начальниця Управління освіти Дніпровської РДА Наталія Іваніна

Як таке може бути, що після стількох накопичених скандалів вона й досі не втратила свою посаду? "Телеграф" вирішив з'ясувати, в чому тут справа.

Щоб зрозуміти всі обставини, варто повернутися в минуле. Ще у 2023 році КМДА анонсували нашим журналістам намір провести аудит роботи управління освіти Дніпровської РДА.

У відповідь на прохання "Телеграфу" надати результати цієї перевірки, якщо вона таки відбулася, столична адміністрація надіслала останній аудиторський звіт. Він датований 28 березня 2024 року.

Згідно з документом, у вибірково взятих закупівлях було чимало порушень, які коштували бюджету сотні тисяч гривень. До прикладу, неналежне використання коштів під час придбання генераторів, вебкамер, меблів, мультимедійного обладнання, призвело до зайвих витрат на 239,42 тис. грн. Частину суми (20,06 тис. грн) відшкодували, але левова частка претензій досі залишається відкритою.

Крім того, зарядні станції закуповували дорожче ринку майже на 11%, овочі – подекуди на 52%, а біотуалети обійшлися на 21% дорожче від середньої вартості. Загальні втрати від такого марнотратства сягнули 733,92 тис. грн.

Результати планового аудиту Управління освіти Дніпровської РДА

Багато запитань викликають способи, у які проводилися тендери. Строки змінювали без причини, переможцями ставали постачальники, які не відповідали вимогам, а інколи закупівлі взагалі проводили без відкритих торгів. Договори укладалися із порушеннями, поділ закупівель дозволяв уникати конкурентних процедур, а деякі звіти про виконання контрактів просто не оприлюднювали.

Згідно з аудиторськими висновками, Управління освіти Дніпровської РДА, було зобов'язане врахувати ряд рекомендаційних заходів. Проте станом на травень 2024 року враховано було не всі.

Рекомендації Держаудитслужби

Осіб, які б стежили за дотриманням умов закупівель і договорів, так і не призначили. Принаймні про стан виконання таких рекомендацій не проінформували.

"Немає жодних аргументів, щоб звільнити керівницю управління освіти"

Коментарі "Телеграф" отримав і від самого Управління освіти Дніпровської районної в місті Києві державної адміністрації.

У відповіді на запит підтвердили, що в управлінні освіти проводили фінансову перевірку. Перевіряли, як використовували гроші та вели справи в Дніпровському управлінні освіти з квітня 2020-го до кінця 2023 року. Це була планова ревізія від Держаудитслужби.

— Виявили певні недоліки, але їх уже виправили, про що є офіційний документ від 27 березня 2024 року, — відповіли в Управлінні освіти Дніпровської РДА.

Крім того, пояснили, як саме призначають керівників районних адміністрацій. Спочатку обласні адміністрації пропонують кандидатів, потім Кабмін передає їх на затвердження президенту. А от районні управління – це частина районних адміністрацій, і міська влада стежить за їхньою роботою в рамках закону.

Як говорять у пресслужбі, згідно із законом, людина (мова про начальницю Управління освіти Дніпровської РДА Наталія Іваніну — Ред.) вважається невинною, поки її вину не доведе суд. Поки немає рішення суду, що набрало законної сили, вона не може бути покарана.

Відповідь на запит “Телеграфу”

— На цей момент немає жодної аргументованої підстави для звільнення керівника управління освіти, — написали у документі.

Варто зазначити, у КМДА не змінюють думку щодо того, що міська влада не має кадрових важелів впливу на цю та інші РДА. Голів районних в місті Києві державної адміністрації не лише призначає, а й звільняє президент України, відповідно до Конституції України.

Нині призначений президентом України Володимиром Зеленським очільник Київської міської військової адміністрації, Тимур Ткаченко, дотримується політики, що військова адміністрація долатиме ті проблеми, які не під силу міській владі.

Однак в Ткаченка утрималися від коментарів щодо постійних скандалів в Управлінні освіти Дніпровської районної в місті Києві державної адміністрації.

"Такі лопати на роки, тому сума виправдана"

Врешті-решт, в Управлінні освіти Дніпровської районної в місті Києві державної адміністрації, пояснили інформацію про лопати для снігу та сир.

Як неодноразово підкреслили у документі, ці речі закупили через електронну систему "Prozorro Market", тому чинні правила закупівлі порушити складно. Як запевняють в Управлінні освіти Дніпровської районної в місті Києві державної адміністрації, все було зроблено відповідно до постанов Кабміну та вимог воєнного стану.

Щодо лопат – їх придбали для освітніх закладів Дніпровського району, аби "забезпечити належне прибирання територій в осінньо-зимовий період 2024/2025 років".

— Відповідно до розпоряджень Київського міського голови та Дніпровської районної адміністрації, потрібно було забезпечити школи й дитячі садки всім необхідним інвентарем для утримання територій у належному стані. Загальна площа освітніх установ району перевищує 1 га, тому якісні снігоприбиральні лопати є критично важливими для безпечного пересування дітей та працівників узимку, — аргументують у пресслужбі.

Під час вибору інвентарю віддали перевагу саме алюмінієвим лопатам через низку переваг.

— Вони значно міцніші та довговічніші за пластикові аналоги, оскільки не тріскаються при сильних морозах і ударах об тверду поверхню. Лопати з алюмінію також мають меншу вагу, що полегшує їхнє використання і зменшує навантаження на працівників, відповідальних за прибирання. Крім того, алюміній не піддається корозії, а отже, такі лопати слугуватимуть довше, — зазначають представники Управління освіти Дніпровської районної в місті Києві державної адміністрації.

Ще один важливий аспект – безпечність. Мовляв, на відміну від пластикових, алюмінієві лопати не розколюються при різких ударах, що знижує ризик травмування персоналу. Вони також відповідають нормам охорони праці, оскільки якісний інвентар допомагає уникати зайвого фізичного навантаження та травм під час роботи в складних зимових умовах.

А перед тим, як визначити вартість лопат, провели дослідження ринку: подивилися ціни на аналогічні товари у відкритому доступі станом на 3 грудня 2024 року. Це допомогло "встановити справедливу середню ціну і не переплачувати".

Відповідь на запит “Телеграфу”

— Слід зазначити, що станом на сьогодні аналогічний перемет закупівлі (лопати для снігу з алюмінію), що міститься в мережі Інтернет у відкритому доступі мають ще більшу вартість — понад 2000 грн, — підкреслюють у пресслужбі.

Відповідь на запит “Телеграфу”

Як наголошено у документі, закупівля сиру для освітніх закладів Дніпровського району також пройшла через електронну систему "Prozorro Market", яка автоматично оцінювала всі пропозиції. Найкращу ціну – 399,96 грн/кг – запропонувала компанія "Фавор", тому вона й стала переможцем відбору 20 грудня 2024 року.

Доставляти сир будуть у 80 закладів освіти три рази на тиждень. Постачання триватимуть до кінця 2025 року.

— А якщо ціни на ринку знизяться, вартість товару також скоригують – це контролюється за даними Держстату та Торгово-промислової палати, — підсумовують в установі.