Круче ювелирки. Украинцам предлагают букеты тюльпанов за 60 тысяч гривен (фото)
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Тысяча и один тюльпан встречается в жизни только раз и всегда неожиданно
День святого Валентина приближается, а вместе с ним и расходы для влюбленных. Кроме подарков, обязательным атрибутом праздника остаются цветы. В этом году киевские магазины подготовили предложения даже для очень состоятельных романтиков.
В одном из цветочных магазинов столицы появился уникальный букет из 1001 разноцветного тюльпана разных сортов. Его стоимость — 59 900 гривен, то есть один цветок стоит 59,84 гривны.
Это значительно превышает среднюю цену тюльпанов на рынке. Но продавцы уверены, что композиция найдет своего покупателя.
"Тысяча и один тюльпан встречается в жизни только раз и всегда неожиданно. Реакция может быть разной: от полного восхищения до слез умиления. Но все это – от избытка теплых чувств", — отмечается в сообщении магазина.
Оплатить покупку можно как наличными, так и электронными деньгами. Доставка работает по Киеву и области. Так что если вы хотите удивить свою вторую половинку по-настоящему роскошным подарком, у вас есть такая возможность.
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