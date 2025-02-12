Круче ювелирки. Украинцам предлагают букеты тюльпанов за 60 тысяч гривен (фото)

Тысяча и один тюльпан встречается в жизни только раз и всегда неожиданно

День святого Валентина приближается, а вместе с ним и расходы для влюбленных. Кроме подарков, обязательным атрибутом праздника остаются цветы. В этом году киевские магазины подготовили предложения даже для очень состоятельных романтиков.

В одном из цветочных магазинов столицы появился уникальный букет из 1001 разноцветного тюльпана разных сортов. Его стоимость — 59 900 гривен, то есть один цветок стоит 59,84 гривны.

Это значительно превышает среднюю цену тюльпанов на рынке. Но продавцы уверены, что композиция найдет своего покупателя.

1001 тюльпан. Фото — kvitochka.kiev.ua

"Тысяча и один тюльпан встречается в жизни только раз и всегда неожиданно. Реакция может быть разной: от полного восхищения до слез умиления. Но все это – от избытка теплых чувств", — отмечается в сообщении магазина.

Оплатить покупку можно как наличными, так и электронными деньгами. Доставка работает по Киеву и области. Так что если вы хотите удивить свою вторую половинку по-настоящему роскошным подарком, у вас есть такая возможность.

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