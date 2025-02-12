Крутіше за ювілерку. Українцям пропонують букети тюльпанів за 60 тисяч гривень (фото)
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Тисяча й один тюльпан трапляється в житті тільки раз і завжди несподівано
День святого Валентина наближається, а разом із ним — і витрати для закоханих. Окрім подарунків, обов’язковим атрибутом свята залишаються квіти. Цього року київські магазини підготували пропозиції навіть для дуже заможних романтиків.
В одній із квіткових крамниць столиці з’явився унікальний букет із 1001 різнобарвного тюльпана різних сортів. Його вартість — 59 900 гривень, тобто одна квітка коштує 59,84 гривні.
Це значно перевищує середню ціну тюльпанів на ринку. Але продавці впевнені, що композиція знайде свого покупця.
"Тисяча й один тюльпан трапляється в житті тільки раз і завжди несподівано. Реакція може бути різною: від повного захоплення до сліз розчулення. Але все це – від надлишку теплих почуттів", — зазначається у повідомленні крамниці.
Оплатити покупку можна як готівкою, так і електронними грошима. Доставка працює по Києву та області. Тож якщо ви хочете здивувати свою другу половинку по-справжньому розкішним подарунком, у вас є така можливість.
Раніше "Телеграф" писав про 7 ідей крутих патріотичних подарунків до Дня закоханих.