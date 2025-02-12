Крутіше за ювілерку. Українцям пропонують букети тюльпанів за 60 тисяч гривень (фото)

Тисяча й один тюльпан трапляється в житті тільки раз і завжди несподівано

День святого Валентина наближається, а разом із ним — і витрати для закоханих. Окрім подарунків, обов’язковим атрибутом свята залишаються квіти. Цього року київські магазини підготували пропозиції навіть для дуже заможних романтиків.

В одній із квіткових крамниць столиці з’явився унікальний букет із 1001 різнобарвного тюльпана різних сортів. Його вартість — 59 900 гривень, тобто одна квітка коштує 59,84 гривні.

Це значно перевищує середню ціну тюльпанів на ринку. Але продавці впевнені, що композиція знайде свого покупця.

1001 тюльпан. Фото - kvitochka.kiev.ua

"Тисяча й один тюльпан трапляється в житті тільки раз і завжди несподівано. Реакція може бути різною: від повного захоплення до сліз розчулення. Але все це – від надлишку теплих почуттів", — зазначається у повідомленні крамниці.

Оплатити покупку можна як готівкою, так і електронними грошима. Доставка працює по Києву та області. Тож якщо ви хочете здивувати свою другу половинку по-справжньому розкішним подарунком, у вас є така можливість.

Раніше "Телеграф" писав про 7 ідей крутих патріотичних подарунків до Дня закоханих.