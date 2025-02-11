Букеты за космические деньги. Где самые дорогие и дешевые цветы ко Дню влюбленных в Украине

Кое-где цены подскочат на 60%

Уже в пятницу, 14 февраля, Украина и весь мир будут праздновать День влюбленных, на который мужчины обычно дарят цветы. В этом году стоимость даже небольшого букетика может влететь в копеечку.

"Телеграф" расскажет, сколько стоят цветы в канун Дня святого Валентина в Киеве, Харькове, Виннице и Тернополе. Заметим, что каждый цветочный магазин устанавливает свои цены, которые могут изменяться.

Сколько стоят цветы в Киеве

В столице розы стоят от 50 грн, а тюльпаны от 55 и выше. К тому же некоторые цветочные сразу указывают на сайтах, что с 13.02 в канун праздника цена вырастет на 60%. То есть букет тюльпанов за 2 тысячи будет стоить 6 тысяч, а 101 роза от 7 тысяч грн.

Сколько стоят цветы в Виннице

Ко Дню влюбленных в Виннице продают тюльпаны разных цветов за 40 грн за один цветок. Роза стоит от 60 грн, а вот хризантема – 80 грн за веточку. Стоимость букетов стартует от 100 до 1100 грн. Средних размеров композиции продаются за 500 грн.

Сколько стоят цветы в Тернополе

Стоимость тюльпанов ко Дню влюбленных стартует от 29 грн и выше в зависимости от сорта и размера бутонов. Розы 40 см от 39 грн, а букет из 51 розы – 2000 грн.

Сколько стоят цветы в Харькове

Стоимость розы составляет от 70 до 150 грн, хризантемы – 90-120 грн. Тюльпаны продают по 50–65 грн за цветок. Самые дешевые гвоздики – 30-40 грн. Цена готовых букетов стартует от 600 грн, а цветочных композиций в корзинах – от 400 грн.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что подарить девушке вместо дорогих цветов.