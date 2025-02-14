После атаки россиян на ЧАЭС зафиксированы радиационные колебания: какая ситуация сейчас (фото)

Угрозы для жизни нет

В пятницу, 14 февраля, российский дрон попал в укрытие, берегущее мир от радиации разрушенного 4-го энергоблока Чернобыльской атомной электростанции. В результате возник пожар, повреждено оборудование.

По данным сайта Saveecobot в районе Чернобыльской зоны был повышен уровень радиации. Вероятнее всего, он возник в результате пожара, который произошел в укрытии разрушенного 4-го энергоблока.

Утром этот уровень был в пределах 5130 нЗв/ч (нанозивертов в час) – это повышенный уровень радиации. Однако он не критичен.

При этом в других регионах Украины уровень был в пределах от 87 до 200 нЗв/ч – это низкий уровень радиации, который находится в пределах природного фона.

Фоновый уровень радиации на Земле обычно колеблется в пределах 60-200 нЗв/ч.

Так выглядела Киевская область, когда уровень радиации был несколько повышен.

Следует отметить, что уровень в Чернобыльской зоне обычно колеблется в пределах 300-1000 нЗв/ч, но около саркофага или мест с активным загрязнением может достигать нескольких тысяч.

По состоянию на 12:00 те показатели, о которых писалось выше, снизили. Сейчас на Чернобыльской АЭС уровень радиации – до 4896 нЗв/час.

Для сравнения: во время авиаперелета уровень радиации может достигать 3000-9000 нЗв/ч.

Уровень радиации в Киеве

Между тем, в Киеве уровень радиации не повышен. Он колеблется от 90 до 150 нЗв/ч.

Атака россиян в 2025 году

В пятницу, 14 февраля, российский ударный дрон с фугасной боевой частью попал этой ночью в укрытие, берегущее мир от радиации разрушенного 4-го энергоблока Чернобыльской атомной станции.

Президент Владимир Зеленский отметил, что это укрытие Украина строила вместе с другими странами Европы и мира, вместе с Америкой со всеми, кто хочет настоящей безопасности для людей.

"Единственное государство в мире, которое может атаковать такие объекты, оккупировать территорию атомных станций и вести боевые действия, вообще не считаясь с последствиями – это сегодняшняя Россия. И это террористическая угроза всему миру", — говорится в сообщении.

Укрытие на ЧАЭС было повреждено этим дроном. Пожар был потушен. В настоящее время радиационный фон не повышался и за этим постоянно следят. По первым оценкам, повреждения укрытия существенные.

Глава Офиса президента Андрей Ермак отреагировал на удар россиян. Он написал, что это очередное доказательство, что Россия – это угроза всему миру.

"Военные пути ночью сознательно атаковали ЧАЭС", — написал он.

В Мюнхене сейчас все очень злые от данной новости. Не "обеспокоенные", как часто бывает, а действительно злые : в 80-х годах кремлю весь мир помогал эту трагедию ликвидировать, все инвестировали в укрытие, а сегодня российские придурки запустили по нему дрон, — глава ОП Андрей Ермак.

В МАГАТЭ также подтвердили взрыв на ЧАЭС. Там сообщили, что это произошло возле новой защитной оболочки, защищающей разрушенный четвертый реактор на ЧАЭС. Дрон попал в крышу изоляционного сооружения.

В Центре противодействия дезинформации Совета национальной безопасности и обороны Украины также отреагировали на удар, нанесенный россиянами. По словам Андрея Коваленко, россияне вполне сознательно запускают дроны над ЧАЭС, постоянно экспериментируют с высотой пролета шахедов, пытаются совершать полеты как можно ниже.

После удара российского дрона по укрытию 4-го энергоблока ЧАЭС показатели радиационного фона остаются в пределах нормы. На промплощадке ЧАЭС зафиксировано 0,57 мкЗв/ч, что не превышает допустимые значения.

"Мониторинг продолжается. Ситуация под контролем. Следите за официальными сообщениями", — говорится в сообщении ГСЧС.

В ГСЧС показали фото остатков дрона, пробившего укрытие на Чернобыльской АЭС.

Минэнерго сообщило МАГАТЭ обо всех обстоятельствах ночной атаки России на укрытие четвертого энергоблока ЧАЭС и призвало активизировать все международные усилия, чтобы заставить Россию прекратить террористические атаки. Об этом сообщает пресс-служба министерства.

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