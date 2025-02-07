В Украине подсчитали убыток от разграбления ЧАЭС: гигантскую сумму указали в обвинении мародеру

Украинская прокуратура выдвинула подозрение генералу РФ за разграбление ЧАЭС

Генерал-майору, занимающему должность заместителя начальника войск радиационной, химической и биологической защиты РФ, было выдвинуто подозрение из-за масштабного разграбления Чернобыльской АЭС во время оккупации.

Как сообщает Офис Генерального прокурора Украины, следствие установило, что подозреваемый вместе с другими российскими военными в период с 24 февраля по 31 марта 2022 года причастен к мародерству и уничтожению имущества на территории станции. Оккупанты не просто захватили стратегический объект, но и нанесли колоссальные убытки украинским предприятиям, занимающимся зоной отчуждения.

Среди разграбленных учреждений – ДСП "Чернобыльская АЭС", Чернобыльский радиационно-экологический биосферный заповедник, ГСП "Северная Пуща", ДСП "Экоцентр" и ДСП "Центральное предприятие по обращению с радиоактивными отходами". Оккупанты вывозили технику, материалы, транспортные средства и документацию, нанося непоправимый ущерб инфраструктуре станции.

По предварительным оценкам, сумма ущерба превышает 1,038 миллиарда гривен. Фактами мародерства займутся украинские правоохранительные органы, а причастные лица, в том числе высокопоставленные военные РФ, будут привлечены к ответственности.

Напомним, что Украинские АЭС не защищены от российских ударов, Минэнерго просчиталось: расследование The Associated Press.