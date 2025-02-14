Россияне атаковали Чернобыльскую АЭС: есть ли угроза утечки радиации

Дрон пробил саркофаг

В ночь на 14 февраля российский дрон попал в укрытие 4 энергоблока на Чернобыльской АЭС. Укрытие было повреждено в результате атаки БпЛА с фугасной частью.

Об этом сообщил Президент Украины Владимир Зеленский. В результате атаки было повреждено защитное укрытие, защищающее окружающую среду от радиационного излучения. Спасатели оперативно потушили пожар на месте попадания.

"Это укрытие Украина строила вместе с другими странами Европы и мира, вместе с Америкой — со всеми, кто хочет настоящей безопасности для людей. Единственное государство в мире, которое может атаковать такие объекты, оккупировать территорию атомных станций и вести боевые действия, вообще не считаясь с последствиями, — это сегодняшняя Россия". Глава государства также показал видео попадания.

По предварительным оценкам специалистов, повреждения укрытия существенные. Радиационный фон остается в пределах нормы, по его уровню ведется постоянный мониторинг.

Руководитель Центра противодействия дезинформации СНБО, лейтенант Андрей Коваленко обнародовал фотографии последствий атаки. По его словам, российские захватчики сознательно направляют беспилотники в район ЧАЭС и экспериментируют с высотой полета дронов-камикадзе, пытаясь совершать полеты на максимально низкой высоте.

"Москва, виновная в Чернобыльской катастрофе, сейчас снова создает угрозу для ЧАЭС", — подчеркнул Коваленко.

В ГСЧС Украины отметили, что радиационный фон вокруг Чернобыльской АЭС в норме. Также спасатели показали фото дрона, пробившего саркофаг.

"На промплощадке ЧАЭС зафиксировано 0,57 мкЗв/час, что не превышает допустимые значения", — говорится в сообщении.

Также ранее "Телеграф" писал, что Россия дважды ударила в районе Запорожской АЭС. Это уже не в первый раз, когда станция под угрозой.