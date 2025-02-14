Россияне повредили укрытие на ЧАЭС: что нужно знать о самой большой техногенной катастрофе времен СССР (фото)

Рассказываем историю Чернобыльской катастрофы и строительства саркофага, который защищает мир от радиации

В пятницу, 14 февраля, российский дрон с фугасной боевой частью попал этой ночью в укрытие, которое бережет мир от радиации разрушенного 4-го энергоблока Чернобыльской атомной электростанции. В результате атаки было частично повреждено укрытие.

"Телеграф" решил напомнить о мировой катастрофе, произошедшей в 1986 году. А также рассказать о построенном саркофаге.

26 апреля 1986 года на четвертом энергоблоке Чернобыльской атомной электростанции произошла самая масштабная техногенная катастрофа в истории ядерной энергетики. Во время проведения технического эксперимента произошел неконтролируемый рост мощности реактора, что привело к тепловому взрыву и полному разрушению реакторной установки.

Последствия атаки

В результате аварии произошел выброс радиоактивных веществ, который в 400 раз превысил загрязнение от атомной бомбы, сброшенной на Хиросиму и Нагасаки. Радиоактивное облако прошло над европейской частью СССР, Восточной Европой, Скандинавией, Великобританией и восточной частью США.

Для ликвидации последствий аварии было мобилизовано более 600 тысяч человек. Пожарные, военные, шахтеры, строители и другие специалисты работают в чрезвычайно опасных условиях. Особенно отличились пожарные, которые первыми прибыли на место катастрофы и предотвратили распространение огня на другие энергоблоки, цене собственного здоровья и жизни.

Последствия Чернобыльской катастрофы были масштабны для экологии и природы. Радиоактивные осадки выпали не только на территории Украины, но и накрыли значительные территории Беларуси и России. Радиационное облако не остановилось на границах Советского Союза – оно досталось Скандинавии, в частности Швеции и Норвегии, а также Польше и Великобритании.

Наиболее заметным свидетельством катастрофического влияния радиации стал основной лес местной станции, получивший название "Рыжий лес" из-за того, что все деревья погибли и приобрели ржавый цвет. У выживших в зоне поражений растений и животных начали наблюдаться различные мутации. Радиация глубоко проникла в обоснование и попала в воду, создав долговременное повреждение экосистемы.

Люди бросили свои дома

Масштабная эвакуация населения началась спустя 36 часов после взрыва на ЧАЭС. Первыми эвакуировали жителей города Припять – около 49 тысяч человек. Людям сказали взять документы и необходимые вещи, обещая, что эвакуация временная. Большинство так и не вернулось в свои дома.

В общей сложности из зоны отчуждения было эвакуировано более 116 тысяч человек. Позже эта территория расширилась до 30-километровой зоны. Люди покинули 76 населенных пунктов Киевской области и 86 – в Житомирской области.

Укрытие построили за 206 дней

В ноябре 1986 над разрушенным реактором был построен первый объект "Укрытие" (известный как "Саркофаг"). Его построили в чрезвычайно сложных радиационных условиях за 206 дней. Конструкция должна была оградить окружающую среду от дальнейшего радиационного загрязнения. Однако это было временное решение, рассчитанное на 20-30 лет эксплуатации.

Со временем состояние старого саркофага начало запускаться беспокойство из-за возможности его разрушения. Поэтому в 2007 году началось проектирование нового безопасного конфиденциального фонда (НБК). Строительство началось в 2012 году за средства международного фонда "Укрытие", в котором внесли взносы 40 стран-доноров.

Новый саркофаг является самой подвижной наземной конструкцией в мире. Его высота – 108 метров, длина – 162 метра, ширина – 257 метров, а вес – более 36 тысяч тонн. Арку сооружали рядом с четвертым энергоблоком и в ноябре 2016 года надвинули на старый саркофаг с помощью специальной системы.

НБК рассчитан на 100 лет эксплуатации. Он оборудован современными системами контроля, вентиляции и противопожарной безопасности. Конструкция предохраняет от атмосферных воздействий и содержит радиоактивные вещества в среде. В будущем под накрытием НБК планируется провести демонтаж нестабильных конструкций старого укрытия и извлечения топливосодержащих материалов.

Жизнь после аварии на ЧАЭС

Сегодня территории зоны отчуждения все еще остается закрытой для постоянного проживания. Здесь работает Чернобыльский радиационно-экологический биосферный заповедник, где ученые исследуют влияние радиации на экосистемы. Парадоксально, но при слабой человеческой деятельности природа в зоне отчуждения восстанавливается, здесь увеличивается популяция диких животных, включая редкие виды.

Атака россиян в 2025 году

В пятницу, 14 февраля, российский ударный дрон с фугасной боевой частью попал этой ночью в укрытие, берегущее мир от радиации разрушенного 4-го энергоблока Чернобыльской атомной станции.

Президент Владимир Зеленский отметил, что это укрытие Украина строила вместе с другими странами Европы и мира, вместе с Америкой со всеми, кто хочет настоящей безопасности для людей.

"Единственное государство в мире, которое может атаковать такие объекты, оккупировать территорию атомных станций и вести боевые действия, вообще не считаясь с последствиями – это сегодняшняя Россия. И это террористическая угроза всему миру", — говорится в сообщении.

Укрытие на ЧАЭС было повреждено этим дроном. Пожар был потушен. В настоящее время радиационный фон не повышался и за этим постоянно следят. По первым оценкам, повреждения укрытия существенные.

Глава Офиса президента Андрей Ермак отреагировал на удар россиян. Он написал, что это очередное доказательство, что Россия – это угроза всему миру.

"Военные Путина ночью сознательно атаковали ЧАЭС", — написал он.

В Мюнхене сейчас все очень злые от данной новости. Не "обеспокоенные", как часто бывает, а действительно злые: в 80-х годах кремлю весь мир помогал эту трагедию ликвидировать, все инвестировали в укрытие, а сегодня российские придурки запустили по нему дрон, — глава ОП Андрей Ермак.

В МАГАТЭ также подтвердили взрыв на ЧАЭС. Там сообщили, что это произошло возле новой защитной оболочки, защищающей разрушенный четвертый реактор на ЧАЭС. Дрон попал в крышу изоляционного сооружения.

В Центре противодействия дезинформации Совета национальной безопасности и обороны Украины также отреагировали на удар, нанесенный россиянами. По словам Андрея Коваленко, россияне вполне сознательно запускают дроны над ЧАЭС, постоянно экспериментируют с высотой пролета шахедов, пытаются совершать полеты как можно ниже.

После удара российского дрона по укрытию 4-го энергоблока ЧАЭС показатели радиационного фона остаются в пределах нормы. На промплощадке ЧАЭС зафиксировано 0,57 мкЗв/ч, что не превышает допустимые значения.

"Мониторинг продолжается. Ситуация под контролем. Следите за официальными сообщениями", — говорится в сообщении ГСЧС.

В ГСЧС показали фото остатков дрона, пробившего укрытие на Чернобыльской АЭС.

Минэнерго сообщило МАГАТЭ обо всех обстоятельствах ночной атаки России на укрытие четвертого энергоблока ЧАЭС и призвало активизировать все международные усилия, чтобы заставить Россию прекратить террористические атаки. Об этом сообщает пресс-служба министерства.

Ранее "Телеграф" писал, что заместитель генерального директора "Росатома" Мулюкин Николай получил заочное подозрение от Национальной полиции Украины. Винят его в руководстве ограблениями Чернобыльской атомной электростанции во время оккупации.