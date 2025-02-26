За слова о "борделе Кличко" у киевской депутатки потребовали ответа, она предложила встретиться в клубе "Тутси"
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История вокруг клуба "Тутси" получила продолжение
Киевский депутат Ксения Семенова на заседании Киевского городского совета подняла вопрос функционирования ночного клуба Tootsie, который в январе попал в громкий скандал с принуждением работниц к оказанию сексуальных услуг и шантажом клиентов. Комиссия по этике теперь требует от чиновницы объяснения того, почему она назвала его "борделем".
Об этом сама Семенова написала в Facebook. К своему сообщению она прикрепила снимок обращения главы комиссии Леонида Емца.
"Емец просит объяснить, что такое бордель. Леонид Емец, а кратчайшие сроки это какие? Может просто сходим вместе в Тутси и выясним", — написала она.
Также она привела стенограмму заседания Киевсовета, где видно, что она предложила мэру Виталию Кличко начать свое следующее обращение "с заявления о борделе, который принадлежит его семье".
Также видно, что это вызвало протест у секретаря Совета, который поручил комиссии проверить заявление депутата.
Как сообщалось ранее, днем 21 января полиция нагрянула с обысками в один из ночных клубов Киева. Согласно данным из открытых источников, речь идет о стрип-клубе "Тутси" на Богдана Хмельницкого, 30.
Сообщалось, что члены преступной группировки нанимали женщин в качестве танцовщиц, но затем склоняли их к оказанию сексуальных услуг клиентам заведения. За самими клиентами велось тайное видеонаблюдение, после чего их шантажировали, вымогая деньги за молчание.
Полицейские обнаружили на месте около 30 женщин, а также провели задержание ряда злоумышленников. Двое из них иностранцы и уже отбывали срок за аналогичные преступления.
В сети после этого обратили внимание на то, что конечным бенефициаром клуба является брат мэра Киева Владимир Кличко.