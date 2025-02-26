В центре Киева случился сильный пожар в одном из крупных зданий: черный дым валит из окна (видео)

На месте работают пожарные

В Киеве на Соломенской площади произошел пожар в здании. Черный густой дым идет из окна на последнем этаже, а внутри помещения отчетливо видно яркое пламя.

Соответствующее видео было опубликовано в одном из Telegram-каналов днем в среду, 26 февраля. В настоящий момент детали остаются неизвестными.

На место происшествия уже прибыли соответствующие службы.

Отметим, что причина возгорания остается неизвестной, также как и также последствия данного происшествия. Подробности устанавливаются.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что в Фастовском районе Киевской области в Центре управления отходами начался масштабный пожар. Общая площадь возгорания составила более 400 квадратных метров. Спасателям потребовалось несколько часов, чтобы ликвидировать возгорание. По их словам, точная причина происшествия будет устанавливаться в дальнейшем.

Важно добавить, что Центр управления отходами — лицензированная компания, предоставляющая услуги по утилизации всех видов отходов электрического и электронного оборудования и других видов опасных отходов.