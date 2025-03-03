Киевского стрелка задержали в центре города: как его могут наказать за дерзкую затею

Муж успел несколько раз выстрелить в воздух

Стрелял из пистолета мужчина в центре Киева. Патрульные оперативно задержали нарушителя в Шевченковском районе столицы.

В воскресенье, 2 марта, на спецлинию 112 поступило сообщение от очевидцев о выстрелах в одном из центральных районов Киева. По словам свидетелей, неизвестный мужчина несколько раз выстрелил из пистолета под открытым небом. Об этом рассказывают в патрульной полиции области.

Прибыв на вызов, правоохранители обнаружили предполагаемого нарушителя, находящегося в состоянии алкогольного опьянения. Мужчина вел себя крайне агрессивно и использовал нецензурную лексику при общении с полицейскими.

Во время поверхностной проверки у задержанного был найден предмет, похожий на оружие. Также неподалеку инспекторы обнаружили использованные гильзы, подтверждающие факт стрельбы.

Задержанный не отрицал своей причастности к инциденту. Патрульные передали его следователям, изъявшим возможное оружие для проведения экспертизы.

По факту происшествия возбуждено уголовное производство по части 4 статьи 296 Уголовного кодекса Украины – "Хулиганство, совершенное с использованием оружия". Эта статья предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от трех до семи лет.

Также ранее "Телеграф" писал, что в Польше таксист стрелял в молодую украинку, потому что она пожаловалась на его поведение.