В Днепре парень стрелял из окна общежития во время воздушной тревоги: что известно (фото)

Такая ситуация во время угрозы не впервые

В одном из общежитий университета таможенного дела и финансов в Днепре, скорее всего, звучали выстрелы из пистолета. Это произошло во время тревоги и сообщений об угрозе атаки России по Украине из-за которой даже закрылись посольства.

Об этом сообщает телеграмм-канал "Труха.Дніпро". Там обнародовали соответствующее видео, полученное от подписчиков.

В Днепре таких общежитий несколько. Где именно произошло событие – неизвестно. "Телеграф" пытался выяснить детали и позвонил по телефону одному из них, впрочем, там заявили, что ничего не слышали.

Такие случаи в Украине не редкость. Так, в Киеве уже в этом месяце во время тревоги запустили фейерверк. Другой аналогичный случай закончился тем, что Голосеевский районный суд Киева признал виновным 35-летнего мужчину, запускавшего салют с многоэтажки, в совершении хулиганства. Ему назначили наказание в виде одного года ограничения свободы.

Ранее "Телеграф" писал, что в центре Ровно неизвестные запустили салют, несмотря на третий год полномасштабной войны.