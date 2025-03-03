Київського стрільця затримали у центрі міста: як його можуть покарати за зухвалу витівку

Чоловік встиг кілька разів вистрілити у повітря

Стрілянина у центрі Києва 2 березня не залишилася без уваги правоохоронців. Патрульні оперативно затримали порушника у Шевченківському районі столиці.

У неділю, 2 березня, на спецлінію 112 надійшло повідомлення від очевидців про постріли в одному з центральних районів Києва. За словами свідків, невідомий чоловік кілька разів вистрелив з пістолета просто неба. Про це розповідають у патрульній поліції області.

Прибувши на виклик, правоохоронці виявили ймовірного порушника, який перебував у стані алкогольного сп'яніння. Чоловік поводився вкрай агресивно та використовував нецензурну лексику під час спілкування з поліцейськими.

Під час поверхневої перевірки у затриманого знайшли предмет, схожий на зброю. Також неподалік інспектори виявили використані гільзи, що підтверджували факт стрілянини.

Затриманий не заперечував своєї причетності до інциденту. Патрульні передали його слідчим, які вилучили ймовірну зброю для проведення експертизи.

За фактом події відкрито кримінальне провадження за частиною 4 статті 296 Кримінального кодексу України – "Хуліганство, вчинене з використанням зброї". Ця стаття передбачає покарання у вигляді позбавлення волі строком від трьох до семи років.

Також раніше "Телеграф" писав, що у Польщі таксист стріляв в молоду українку, бо вона поскаржилась на його поведінку.