Квартира для кошатников. В Киеве сдают жилье за ​​необычную плату, деньги не понадобятся (фото)

Даже за коммуналку платить не нужно

В Киеве в аренду сдают необычную квартиру на интересных условиях. Арендатор будет снимать жилье бесплатно, но в квартире проживает около 50 кошек.

Соответствующие объявление появилось на портале по аренде жилья. Отмечено, что квартира сдается в Святошинском районе столицы.

Арендодатель ищет человека, который будет снимать жилье бесплатно, но есть условие. Квартиру сдают в обмен на уход за 45 котами. Аренда бесплатная, корм и наполнитель предоставляет владелец.

Арендатор должен только ухаживать за котами, кормить их и чистить лотки. К тому же, даже коммунальные услуги будет оплачивать арендодатель. К объявлению прикреплено всего одно фото. На нем видны два небольших дивана, стол и что-то похожее на мойку. Ремонт новый, пластиковые окна и двери.

Квартира однокомнатная, но ввиду того, что на фото виден и умывальник, можно предположить, что в ней буквально одна комната и туалет с ванной.

Это объявление также было опубликовано в местном канале, где пользователи не сдержали эмоций. Кто-то отмечал, что это не бесплатное проживание, а бесплатная работа 24/7. Были и те, кто отметил, что содержать такое количество кошек в однокомнатной квартире неадекватно.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что в Николаеве сдают жилье с необычным "дизайнерским решением".