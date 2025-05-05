"Больше всего потеряют бедные": эксперты разобрали инсайд о повышении налогов в Украине

МВФ обсуждает с Украиной повышение налогов

Вопрос повышения налогов и внедрения новых фискальных мер в Украине поднимается время от времени и сталкивается с резонансом в обществе. Громкая статья Forbes о переговорах Киева с МВФ успела наделать шуму своими инсайдами. Дескать, Фонд советует и проговаривает с Украиной повышение ставки НДС и введение прогрессивной шкалы налога на доходы физлиц (НДФЛ).

В Раде уже поспешили успокоить украинцев, однако данная тема весьма является довольно сложнрй. В связи с этим "Телеграф" решил разобраться в вопросе и объяснить, о чем идет речь.

О чем пишет Forbes

Украинская делегация вернулась из Spring Meetings 2025 МВФ и Всемирного банка, прошедших в США в конце апреля, где одной из ключевых тем, по словам журналистов, было увеличение самодостаточности Украины в финансировании госбюджета на 2026 год.

Разговор между украинскими чиновниками и представителями МВФ, в частности касался мобилизации дополнительных внутренних поступлений в бюджет-2026.

Forbes, ссылаясь на нескольких собеседников, пишет, что якобы среди рассматриваемых инициатив:

повышение ставки НДС – возможное увеличение налоговой нагрузки на потребление с целью роста поступлений;

– возможное увеличение налоговой нагрузки на потребление с целью роста поступлений; прогрессивная шкала НДФЛ – введение более высоких ставок налога для граждан с высокими доходами;

– введение более высоких ставок налога для граждан с высокими доходами; усиление борьбы с теневой экономикой – детенизация бизнеса и уменьшение объемов уклонения от налогообложения, особенно в рамках упрощенной системы.

Прогрессивная шкала НДФЛ и реформа упрощенной системы – позиции, указанные в Национальной стратегии доходов до 2030 года, которую правительство утвердило в конце 2023-го. Однако конкретные сроки или механизмы внедрения новых фискальных мер во время переговоров не обсуждались — речь шла только о концептуальном уровне, отмечает издание.

"Финансирование 2026-го – вызов над которым мы должны работать. В свое время таким вызовом был 2024 и 2025 год", — констатировал глава НБУ Андрей Пышный.

Команда правительства консультируется с международными партнерами по этому поводу, говорит глава Нацбанка.

"Я бы дал возможность Минфину сделать то, что они считают нужным", — резюмировал он.

Реакция Рады

Глава финкомитета Верховной Рады Даниил Гетманцев, комментируя статью Forbes, отметил, что, пока о повышении НДС речь не идет.

"МВФ не посещал, рекомендации не получал, но могу вам ответственно заявить, что нет, о повышении НДС речь не шла и речь не идет. По крайней мере, в этом созыве Парламента", — сказал он.

Мнения экспертов

О прогрессивной шкале НДФЛ

Вице-президент ICC Ukraine (Украинского национального комитета Международной торговой палаты) по налогообложению, учету и аудиту Дмитрий Алексеенко в разговоре с "Телеграфом" заявил, что считает, что идея введения прогрессивной шкалы налогообложения в Украине является правильной.

"К примеру в США топ 1% налогоплательщиков платят более 40% всего федерального налогового дохода. В Украине же богатые имеют множество схем по минимизации налоговой нагрузки, от выплаты дивидендов с 5 процентной налоговой нагрузкой до ограничения максимальной уплаты ЕСВ по зарплате.

Выходит так, что в Украине больше налогов платят рабочие со средними зарплатами. Было бы целесообразно ввести прогрессивную шкалу в первую очередь для владельцев крупного капитала, это лица или семьи с ликвидными активами в размере от 1 млн.$. Чтобы избежать уклонения от уплаты налогов через оффшорные схемы и другие законные лазейки. Вместе с этим можно снижать налоги для получающих минимальный доход.

Но мне кажется, что речь здесь идет о другом. Под лозунгами требований МВФ у нас пытаются постепенно уничтожить упрощенную систему налогообложения. Сначала подняли налоги и военный сбор, сейчас пытаются отменить банковскую тайну. Затем под видом прогрессивной шкалы налогообложения могут вообще убрать упрощенную. Это вызывает беспокойство и может привести к негативным последствиям как для бизнеса, так и для населения Украины", — говорит Алексеенко.

В это же время экономический и политический аналитик Анатолий Амелин отметил в комментарии "Теелеграфу", что все вещи, связанные с изменением налогового законодательства, должны проходить после анализа.

"Почему я это говорю? Потому что мы видим, как в Украине неоднократно пытались увеличить ставки налогов, но налогов больше не платят. Есть кривая Лаффера, это классическая макроэкономическая теория, которая показывает соотношение поступлений в бюджет по сравнению с повышением налоговой нагрузки на экономику. И в Украине есть мнение о том, что у нас максимум, что можно было через налоги с экономики вытянуть, уже сделано. В сообщении по МВФ речь идет об обложении налогами самых богатых. Но я, во-первых, перед тем как вводить эти ограничения, хотел бы видеть, сколько нас людей подпадают под это определение и сколько мы денег сможем собрать.

Более того, мы понимаем, что есть масса возможностей этим людям перенести свои доходы, состояние в другие юрисдикции или через инструменты, которые используют сегодня почти все крупные бизнесы. Поэтому я считаю, что это попытка формализовать подходы к сбору налогов в Украине и без всякой цели увеличить поступления в бюджет.

Потому что если бы для МВФ был важен бюджетный баланс, чтобы у нас расходы были такие же, как доходы, то они начинали бы уменьшение расходов, расходов на государственный аппарат, на неэффективные функции, которых там очень много. А инструмент поднятия налогов, это очень хорошо, там что-то вести в калькуляторе, что-то посчитать, но никто не учитывает поведенческую экономику, модели поведения людей бизнеса. Мы только приведем все к тому, что и украинцы, и украинский бизнес будет постепенно мигрировать из Украины в другие юрисдикции, которые создают более комфортные условия для жизни.

И то, что нужно делать, это не повышать налоги, понимая, что у нас более 40% экономики в тени, а наоборот, посчитать, с какой моделью, с какой налоговой нагрузкой мы можем работать так, чтобы тени не были в целом", — прогнозирует Амелин.

О повышении ставки НДС

"Что касается увеличения НДС, то этот вопрос периодически поднимается, но пока решения по нему нет. На мой взгляд, этого не произойдет в этом году. Но в будущем, при уменьшении западной помощи, увеличение НДС вполне возможно", — считает Алексеенко.

Анатолий Амелин говорит, что в Украине НДС – это инструмент бесплатного финансирования государства.

"Потому что, когда ты ждешь НДС, когда у тебя есть долг от государства к НДС, государство тебе ничего за это не платит. Когда я беру деньги в кредит или рассрочку, я должен за это платить. Поэтому в Украине государство бесплатно пользуется деньгами непредусмотренный период времени. В Европе это предусмотрено. Но когда мы говорим о развитии экономики, например, в Америке, несмотря на то, что высокие налоговые ставки, там в целом НДС нет. Потому что НДС на каждом этапе цепочки и создания добавленной стоимости, он забирает часть средств и делает продукцию менее привлекательной.

Мы же понимаем, что от повышения ставки НДС потеряют не богатые, а именно бедные", — резюмировал он

Два сценария

"Если поднятие налогов, что требует МВФ, в том числе посредством Национальной стратегии доходов, не приведет к потере благополучия граждан, то мы получим два варианта:

увеличение тени и наличных операций;

это базы для социальных протестов;

Оба эти варианта — плохие.

Если мы говорим о корпоративном налоге, то Кривая Лаффера приведет к тому, что поступления в бюджет не будут расти. Будут расти только коррупционные поступления налоговиков, прикрывающих бизнесы, которые оптимизируют налоги, более того, они будут помогать их оптимизировать и на этом зарабатывать.

Если мы говорим о подъеме налогов на доходы физических лиц, то это также база для того, чтобы больше украинцев переходили на зарплату в конвертах. Потому вопрос субъектной позиции Украины. Если нам нужно отдавать долги, что делают организации, находящиеся в почти банкротном состоянии? Они уменьшают расходы, оптимизируют, они отрезают все лишнее. Поэтому нужно начать с этого", — добавил Амелин.

По его словам, нужна стратегия привлечения инвестиций, чтобы мы больше зарабатывали. И за счет этого можно наполнять бюджет и отдавать долги. Когда мы из убыточной организации или компании забираем долги, то она становится банкротом и прекращает свое существование.

Какие-либо подобные изменения законодательства, как считает эксперт, должны сопровождаться сценариями развития и расчетами. Без этого это будет профанация из-за угрозы Украине и ее экономике.

Напомним, ранее мы писали о том, что с продаж б/у вещей украинцам придется платить налоги.