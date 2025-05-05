Чиновник не обладает дипломатическим опытом

Специальный представитель президента США по Ближнему Востоку Стив Уиткофф, который стал главным переговорщиком с Россией, рассматривает мирное соглашение по войне в Украине, как "сделку по недвижимости". При этом он поддерживает российскую риторику и признает так называемые "референдумы", которые оккупационная армия проводила на захваченных территориях.

Об этом говорится в материале The Washington Post, в котором проводится проверка заявлений Уиткоффа. Внимание читателей издание привлекло заявление чиновника в недавнем интервью еще одному любителю Кремля Такеру Карлсону.

"Они говорят по-русски. Были референдумы, на которых подавляющее большинство людей заявило, что они хотят находиться под властью России", — сказал тогда Уиткофф.

Издание дало чиновнику "четыре Пиноккио" из четырех возможных. Этим рейтингом оно описывает степень заблуждения в заявлениях кого-то из чиновников — четыре Пиноккио соответствуют абсолютной дезинформации.

Там отмечают, что план президента Дональда Трампа по завершению войны России против Украины во многом дорабатывался именно Уиткоффом, хотя тот и не имеет никакого опыта в международной дипломатии. Подобная уступка противоречила бы давней политике США, согласно которой Вашингтон не признает оккупацию территорий другими странами. По этому принципу они никогда не признавали захват балтийских стран СССР или оккупацию Ираком Кувейта.

"Уиткофф заработал состояние на недвижимости и, похоже, рассматривает мирное соглашение как сделку с недвижимостью. Но принимая организованные российские референдумы как реальные — "подавляющее большинство людей указало, что они хотят находиться под властью России" — по сути, он позволяет сквоттерам определять, какое здание должно быть построено", — говорится в материале.

Издание напоминает, что реального выбора у жителей оккупированных территорий не было, их принуждали голосовать по сомнительным процедурам под дулами автоматов.

Как сообщалось ранее, Уиткофф может занять пост советника Трампа по национальной безопасности. Это произошло после того, как бывший советник Майкл Уолтц угодил в громкий скандал с использованием мессенджера Signal для обсуждений тем, касающихся государственной тайны.