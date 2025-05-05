Старший эксперт по исследованиям и развитию Razom We Stand рассказала о стратегической возможности для Европы в Украине

Европа наращивает темпы внедрения солнечной энергетики, но при этом почти полностью зависит от импорта из Китая. Собственное производство оказалось под угрозой, а склады переполнены неиспользованными панелями. Украина, которая срочно нуждается в энергетических решениях для выживания и восстановления, могла бы стать естественным направлением для их применения. Это стратегическая возможность, которую нельзя упустить.

Европа производит, но не использует собственное

Европейский Союз продолжает наращивать темпы установки солнечных электростанций, что позволило сэкономить 15 млрд кубометров российского газа в 2022—2023 гг. В 2024 году Европейский Союз установил 65,5 ГВт солнечной фотоэлектрической системы , что стало восьмым годом подряд в рекордном ежегодном увеличении.

Однако 95% солнечных панелей и их компонентов, которые используются в ЕС, поступают из Китая, что ставит под угрозу местное производство.

В январе—октябре 2024 года страны ЕС импортировали из Китая примерно 83 ГВт фотоэлектрических модулей, а до конца года ожидается, что общий импорт составит около 100 ГВт. Эти цифры в большинстве своем совпадают с уровнями 2023 года, что подчеркивает постоянную зависимость ЕС от модулей китайского производства.

Панели, сделанные в Китае, часто стоят лишь две трети от европейских мощностей. Острая нехватка поликремния солнечного класса — важнейшего сырья для производства фотомодулей — значительно увеличивает стоимость солнечных панелей, производимых ЕС, в отличие от китайских.

Европейские производители, такие как Enel в Италии, оказались на грани выживания, тогда как дешевый китайский импорт доминирует на рынке.

Цель Европейской комиссии состоит в том, чтобы по крайней мере 40% новых солнечных технологий производилось в Европе до 2030 года. И определенные действия уже предприняты с учетом этого. Net-Zero Industry Act регулирует расширение производственных мощностей фотоэлектрической системы в государствах и определяет, какое финансирование может быть выделено странам для проектов такого характера (15–55 процентов капитальных расходов, 20–60 процентов для налоговых льгот, ссуд или гарантий в зависимости от размера бизнеса).

Однако данные свидетельствуют, что на европейских складах сейчас хранится более 80 ГВт непроданных солнечных панелей , в то время как ЕС продолжает завозить более дешевые панели из Китая.

Согласно данным Rystad, солнечные панели в европейских хранилищах стоят около 7 миллиардов евро и могут генерировать достаточно электроэнергии для обеспечения 20 миллионов домов в год.

Украина – естественный союзник Европы в сфере возобновляемой энергетики

У Украины есть огромный потенциал для развития солнечной энергетики, особенно в контексте восстановления энергетической системы после атак России.

Доля Китая в рынке панелей по регионам

Солнечные электростанции в Украине потенциально могут производить 5 084 ГВт солнечной энергии . Это в 60 раз больше, чем предложенные украинским правительством 83 ГВт в "Плане Украина".

В 2024 году в Украине построено примерно 800—850 МВт солнечных электростанций за счет бизнеса и домохозяйств.

Передача избыточных или неиспользованных европейских солнечных панелей в Украину могла бы способствовать энергетической независимости и устойчивости страны.

24 февраля 2025 года Европейская комиссия объявила о Пакете энергетической безопасности и интеграции для Украины , который, в частности, ускорит инвестиции в возобновляемую энергетику, увеличив общую мощность генерирующих мощностей до 1,5 ГВт. Это примерно на 25% больше общей мощности возобновляемой энергетики в Украине.

Это решение укрепило бы европейскую энергетическую безопасность, поскольку независимая Украина – это меньший спрос на российские энергоресурсы.

Прецедент уже есть – нужно расширять инициативу

В рамках проекта Ray of Hope Украина получила 5 876 солнечных панелей от итальянского производителя Enel мощностью 350 Вт каждая, общей мощностью около 2 МВт. Подаренные солнечные панели покроют до 11 400 квадратных метров крыш для энергообеспечения больниц.

Все солнечные панели, подаренные Enel, были изготовлены на итальянском заводе 3Sun Gigafactory в Катании , Сицилия, который должен стать крупнейшим заводом по производству фотоэлектрических модулей в Европе, увеличив свою нынешнюю годовую производственную мощность с 200 МВт до около 3 ГВт в год до 2024 года с запланированными инвестициями в размере около 600 млн евро. Проект под названием "TANGO", то есть iTaliAN Giga factOry, стал одной из семи инициатив, отобранных Европейской комиссией в рамках первого конкурса Инновационного фонда для крупномасштабных проектов и получил финансирование на сумму до 118 млн евро.

Проект Ray of Hope, возглавляемый Секретариатом Энергетического Сообщества, имеет целью обеспечить устойчивые и надежные решения по использованию солнечной энергии для больниц в Украине. В ответ на продолжающуюся войну, повлекшую масштабные энергетические перебои, проект сосредотачивается на установке фотоэлектрических систем на крышах больниц для обеспечения непрерывного и надежного электроснабжения.

Этот опыт показывает, что техническая и логистическая возможность таких поставок существует, осталось расширить масштабы и привлечь больше производителей.

Чтобы поддержать энергетическую инфраструктуру Украины и граждан Украины, Немецкая ассоциация солнечной промышленности (BSW) и SolarPower Europe координируют кампанию Solar Supports Ukraine для финансирования установки солнечных батарей в школах и больницах, солнечных автономных прицепов и солнечных электростанций.

Политический и экономический смысл инициативы

Вместо того чтобы допустить крах собственной индустрии, Европа может использовать ее для поддержки Украины и укрепления своих позиций в возобновляемой энергетике. Поддержка украинского энергетического сектора – это инвестиция в стабильность и энергетическую безопасность Европы. Европейская комиссия и национальные правительства могут включить механизм передачи солнечных панелей в Украину в свои программы помощи, что будет способствовать и европейским производителям.

ЕС должен рассмотреть механизм системной передачи украинским громадам европейских солнечных панелей, которые не используются или могли бы стать частью программы поддержки.

Гражданское общество и бизнесы должны оказывать давление на правительства, чтобы подобные инициативы стали частью политики восстановления Украины и укрепления европейской зеленой экономики.