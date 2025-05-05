В Румынии побеждают ультраправые, которые облизываются на Украину, какие территории хотят и что дальше

Объясняем, в чем важность выборов в Румынии для Украины

Первый тур повторных выборов президента Румынии выиграл ультраправый политик Джордже Симион. Он является поклонником Трампа и евроскептиком, а также уже обещает, что в случае его победы, приведет во власть отстраненного пророссийского кандидата Кэлина Джорджеску, из-за которого были отменены предыдущие выборы.

"Телеграф" рассказывает о полной истории выборов в Румынии и том, почему это крайне важно для Украины.

Сенсационная история выборов в Румынии

Голосование, которое прошло 4 мая, стало уже второй попыткой президентских выборов в Румынии.

Сенсационный самый первый тур

Началось все 24 ноября 2024 года. Тогда в Румынии состоялся первый тур выборов президента, который завершался сенсационно. Неожиданно для многих победу в нем буквально вырвал малоизвестный ультраправый политик Кэлин Джорджеску.

Джорджеску был аутсайдером и вел свою кампанию почти исключительно в соцсетях, но в результате обогнал всех, а в Румынии вспыхнул скандал, который привел к аннулированию результатов. Как ему это удалось и при чем тут Москва и TikTok — рассказываем ниже:

Кэлин Джорджеску

Откровенный симпатик России и противник поддержки Украины

Кэлин Джорджеску

Издание Politico характеризует политика как "известного глубокой религиозностью и национализмом".

Антизападная риторика: заявлял, что ЕС и НАТО не должным образом представляют интересы Румынии, и что Североатлантический альянс не защитит ни одного из его членов, если они будут атакованы Россией.

Фанат фашистов: в ноябре 2020 года Джорджеску заявил, что румынский диктатор Ион Антонеску и создатель ультраправого движения "Легион Архангела Михаила" (он же – "Железная гвардия") Корнелиу Кодряну являются героями.

Cправка: Антонеску был союзником Гитлера и соорганизатором Холокоста в Румынии и подсоветской Украине во время Второй мировой.

Любитель России: политик отмечал, что якобы не имеет поддержки со стороны России, но чувствует близость к ее культуре. Путина он описывал как "человека, который любит свою страну". Российские СМИ прозвали Джорджеску "приверженцем союза с РФ" и "глотком свежего воздуха".

Противник Украины: во время одного из своих эфиров Джорджеску категорически высказался против дальнейшей экономической и военной поддержки Украины, "используя риторику, близкую к российской". Также он назвал Украину "вымышленным государством" и заявил о ее "неизбежном" разделе между соседними странами.

Неожиданность

Ультраправого политика считали аутсайдером (опросы перед выборами и экзитполы предсказывали Джорджеску максимум третье место, но он набрал больше всех — почти 30%), он вел свою кампанию почти исключительно в соцсетях. После скандала с лестными высказываниями в адрес румынских фашистов прокуратура Румынии возбудила уголовное дело против Джорджеску за пропаганду культа лиц, виновных в геноциде и военных преступлениях. После скандала политик исчез из традиционных СМИ и начал продвигать свои идеи в TikTok, где и приобрел стремительную популярность.

Аннулирование результатов

6 декабря Конституционный суд аннулировал результаты первого тура. Спецслужбы опубликовали документы, в которых было заявлено, что в пользу кандидата могли вести агитацию 25 тысяч бот-аккаунтов в TikTok. Правоохранители связывают агитацию с Москвой. Повторные выборы были назначены на май 2025 года.

12 декабря в Бухаресте состоялась акция протеста против вердикта КС. Политик собирался снова участвовать в выборах, несмотря на то, что назвал отмену итогов прошлогоднего тура "убийством демократии".

26 февраля Джорджеску был задержан полицией по обвинению в поддержке неонацистских организаций и связях с Россией. Любопытно, что сразу после выхода из отделения он сделал нацистское приветствие.

7 марта Джорджеску подал документы для регистрации независимым кандидатом в румынский ЦИК, однако 9 марта выяснилось, что ЦИК не допустил Джорджеску к выборам.

Реакция США

У Трампа раскритиковали отмену выборов президента Румынии из-за российского вмешательства.

"Вы можете считать, что речь идет о российском вмешательстве через соцсети… Но если ваша демократия может быть разрушена рекламой в соцсетях на несколько тысяч долларов – то, может, эта демократия не была такой сильной?" — заявил вице-президент США Джей Ди Вэнс.

Перед стартом нового первого тураа администрация президента США Дональда Трампа направила высокопоставленного чиновника в Румынию для наблюдения за президентскими выборами. Чиновник заявил, что прошлогоднее решение Верховного суда Румынии об отмене результатов выборов содержало доказательства, свидетельствовавшие об иностранном вмешательстве.

Результаты нового первого тура

Глава румынской националистической партии "Альянс за Союз румын" (АОР) Джордже Симион получил 40,96% голосов избирателей.

Его соперником станет основатель правоцентристского "Союза спасения Румынии", генеральный мэр Бухареста Никушор Дан, набравший 20,99%.

Третье место по итогам первого тура занял поддержанный левоцентристским альянсом "Румыния, вперед" Крин Антонеску, получив 20,09% голосов избирателей. Он не проходит во второй тур.

Джордже Симион

Победитель первого тура выборов в Румынии

Джордже Симион

Ультраправый политик и глава румынской националистической партии "Альянс за объединение румын" (АОР):

Евроскептик ;

поклонник политики Дональда Трампа;

противник военной помощи Украине;

Важность выборов в Румынии для Украины

Одним из важных вопросов для Украины, является оружие.

Помощь Румынии Украине, в случае победы Симиона, вероятнее всего прекратится. Эксперт по безопасности из Центра новой стратегии в Бухаресте Джордж Скутару накануне заявлял: "Забудьте о какой-либо помощи Украине, если президентом станет Симион. Как глава Совета национальной безопасности, президент может наложить вето на любое решение и оказывает сильное влияние на политику безопасности".

Для справки: Румыния отыгрывает важную роль в помощи Украине. Так, например,3 сентября Парламент Румынии принял закон о предоставлении Украине системы ПВО Patriot. Перед тем, в июле, президенты Украины и Румынии подписали соглашение о безопасности. Кроме комплексов ПВО оно предусматривает помощь Украине в разминировании Черного моря, поддержку через инструменты ЕС и НАТО и помощь с обучением украинских пилотов для F-16 в специальном учебном центре. И это далеко не все точки соприкосновения между Киевом и Бухарестом.

Румыния является важным транзитным маршрутом для поставок вооружения и боеприпасов от других стран;

Базы НАТО;

В стране расположены американские системы ПРО, а также три крупные авиабазы, с которых самолеты НАТО патрулируют воздушное пространство до границы Украины и Молдовы и над Черным морем.

Экспорт украинского зерна;

Украина экспортирует 70% своего зерна по черноморскому побережью, через румынские территориальные воды, в Стамбул.

Помощь беженцам.

Одним из центральных пунктов своей кампании Симион сделал недовольство в обществе по поводу финансовой поддержки Румынией украинских беженцев.

Территориальные претензии

И Симион, и Джорджеску, которого политик уже обещает в случае победы назначить премьер-министром страны, ранее высказывались о территориальных претензиях к Украине и не только.

Так, например, Симион, выступал за восстановление границ Румынии, существовавших до Второй мировой войны. Они включают территории сегодняшней Болгарии, а также Молдовы и Украины. Политику запрещен въезд в Молдову и Украину.

А Джорджеску говорил, что Румыния может претендовать на часть Черновицкой, Закарпатской, Ивано-Франковской и Одесской областей. Как пояснил румынский политик, он ссылается на "абсолютно теоретическую гипотезу", что в будущем "границы 100% изменятся".

"Мы говорили как минимум о Второй мировой войне, мы совершили много ошибок, мы не знали, как именно сориентироваться. И Великая Румыния стала Малой Румынией. Для нас, и как я это представил, в абсолютно теоретической гипотезе, нехорошо, чтобы что-то застало нас врасплох, потому что есть исторические памятники, мимо которых нельзя пройти. Это естественно", – сказал он.

В период между 1918 и 1940 годами был временем наибольшего расширения границ Румынии.

"Великая Румыния", 1918-1940 годы

После сближения правительства Румынии с Третьим рейхом Румыния вынуждена была под давлением Германии отказаться от ряда территорий:

начало июля 1940 года — передача Бессарабии и Северной Буковины СССР,

30 августа 1940 года — передача Венгрии территории Северной Трансильвании (общая площадь — 43,5 тыс. км²),

7 сентября 1940 года — передача Болгарии Южной Добруджи и обмен населением территорий, согласно условиям Крайовского мирного договора.

22 июня 1941 года Румыния вступила во Вторую мировую войну на стороне держав Оси. Вскоре Румыния вернула себе территорию Буковины, Бессарабии, а также получила при согласии Гитлера территорию между реками Днестр и Южный Буг, где была образована область Транснистрия. В марте-августе 1944 года в результате наступления советских войск Румыния потеряла все приобретения лета 1941 года, а 23 августа стала союзницей СССР в войне против Германии.

После окончания Второй мировой войны Румыния вернула контроль над Северной Трансильванией, Бессарабия и Северная Буковина стали советскими территориями, а Южная Добруджа осталась болгарской.

Не пропустите: о том, как Буковина и Бессарабия оказались под сталинским сапогом вы можете прочитать в материале "Телеграфа", перейдя по ссылке.

Мнение экспертов

Директор Института мировой политики Евгений Магда в комментарии "Телеграфу" заявил, что результаты первого тура выборов в Румынии являются тревожными.

У противников Симиона на выборах мало шансов

"Вопрос не в том, что Джордже Симион набрал около 40% голосов в свою поддержку. А в том, что оба его конкурента — мэр Бухареста Никушор Дан и выдвиженец провластной коалиции Крин Антонеску, набрали по чуть больше 20%.То есть в политических технологиях действительно очень сложно в такой ситуации объединить электораты, чтобы они были единым целым. Это практически невозможно. И я, к сожалению, оцениваю шансы Симиона выше, чем шансы Никушора Дана, тоже вышедшего в финал. Тем более Никушор Дан — мэр Бухареста, и в Бухаресте он делает правильные и нужные вещи, но их очень сложно экстраполировать на ситуацию в провинции, то есть на более консервативный электорат", — прогнозирует Магда.

Возвращение Джорджеску

"Я бы не исключал, что тот может даже претендовать при определенном раскладе на должность премьер-министра. Может быть и такая конфигурация. Поэтому две недели будут в Румынии достаточно насыщены", — сказал Магда.

Важность Румынии для Украины

"Румыния для нас на сегодняшний момент является одной из ключевых стран, потому что через порт Констанца много полезных грузов заходит в Украину, и через румынскую часть Дуная и ту же Констанцу немало украинского зерна экспортируется. Ну и не только зерна. То есть, она для нас важна.

В прошлом году Румыния стала единственной страной НАТО, которая передала Украине ЗРК Patriot. Хотя в июле объявлялось на саммите Альянса, что будет передано 5 комплексов Петриот, но свой комплекс передали только румыны", — подчеркивает Магда.

Чего ждать от Симиона

"Тема территориальных претензий будет звучать. То есть популизм, национализм – это темы, которые будут остро звучать во время предвыборной кампании. И особенно сейчас, когда у него есть преимущество, которое, собственно, нужно развить и удержать.

Хотя многие мои румынские знакомые говорили, что у Симиона во втором туре выиграет любой проевропейский кандидат. Но я думаю, что они не ожидали, что Симион вдвое превысит результаты своих преследователей.

Кампания будет интересной. Много будет вопросов о штабной работе, как будут работать с явкой, какие будут новые месседжи, какие будут факторы мобилизации электората. Это все, я бы сказал, будет очень интересным", — прогнозирует Магда.

Напомним, ранее мы писали о том, как в Румынии оценивают Джорджескуующим государством".