"Шпиониро-голубиро" устроили набег на киевские заведения: в чем смысл этого тренда и что известно о его основателе

Основатель этого тренда давно известный блоггер

В ресторане быстрого питания KFC на киевских Позняках группа подростков в масках голубей, во главе с текток-блогером Crawly устроили громкую провокацию. Акция сопровождалась абсурдным поведением в стиле популярного TikTok-тренда и вызвала дискомфорт для посетителей и работников.

Об этом стало известно из опубликованных в социальной сети видео. Основатель этого тренда, Crawly — Владислав Олейниченко — скандальный блоггер, депортированный из Польши из-за неоднократных нападений на персонал заведений и хулиганские выходки. В Украине он продолжил свои действия: на этот раз — под предлогом поддержки "квадроберов" и новой интернет-волны юмора с фразами типа "балерина-капучина" или "шпиониро-голуберо".

Эти тренды связывают с жанром абсурдного brainrot-юмора, популярного среди молодежи в TikTok.

В настоящее время пользователи соцсетей обсуждают событие с негодованием.

Напомним, ранее Телеграф писал, что в Польше Олийниченко обвиняли в ксенофобских высказываниях и нападении на работников McDonald’s, а теперь украинские заведения и торговые центры также вынуждены иметь дело с его провокациями.