Запасы оружия еще есть. В Раде оценили, сколько Украина продержится без помощи США

Основной целью сейчас является обеспечение украинских сил ПВО средствами отражения воздушных атак России и поиск возможностей заменить критическое американское вооружение

Украина имеет запасы оружия на полгода, даже если США остановят военную помощь. Однако ситуация значительно усложнится, поэтому сейчас ведется работа по поиску альтернативных источников снабжения критически важного вооружения.

Об этом заявил нардеп, член оборонного комитета Совета Федор Вениславский в комментарии "РБК-Украина". Последствия возможного прекращения военной помощи США рассмотрели на закрытом заседании комитета Верховной Рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки.

"Наш военно-промышленный комплекс за три года набрал достаточно большую способность и способен существенно нивелировать угрозы и риски", — отметил Вениславский.

При этом некоторые виды вооружения могут поставить только США. По словам Вениславского, в частности речь идет о системах противовоздушной обороны и высокоточных РСЗО большой дальности. Основной целью сейчас является обеспечение украинских сил ПВО достаточным количеством средств для отражения воздушных атак России и поиск возможностей заменить критическое американское вооружение.

"Я думаю, что запас прочности в Украине точно есть где-то на полгода даже без системной помощи со стороны США, но будет, конечно, гораздо сложнее. Поэтому сейчас все работают — и команда президента, и Верховная рада, и наш комитет — над тем, чтобы рассмотреть варианты компенсации этого количества и качества вооружения, которое США могут прекратить или уже прекратили нам предоставлять", — сказал Вениславский.

Напомним, по данным СМИ, президент США Дональд Трамп приказал приостановить военную помощь в ответ на то, что президент США считает "плохим поведением Зеленского". Пауза может быть снята, если глава Украины продемонстрирует "готовность к переговорам" по прекращению войны.

Как сообщал "Телеграф", по данным СМИ, ЕС приостановил разработку нового пакета военной помощи Украине на 20 млрд евро. Причины в возражениях Венгрии.