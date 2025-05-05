Что можно купить по цене киевской "однушки" в Польше: сравнение цен

На жилье в Польше придется потратить немало средств

Цены на однокомнатные квартиры в Киеве приближаются к стоимости жилья в крупнейших городах Польши. К примеру, на Печерскую полноценную "однушку" с ремонтом сегодня продают за $150 000 (свыше 6 млн грн), а на вторичном рынке в Дарницком районе — за $65 000–$80 000 (2,5–3,2 млн грн). За эту сумму в Польше можно приобрести квартиру в новостройке в Варшаве, Кракове или Вроцлаве.

Об этом свидетельствуют данные портала Rzeczpospolita, также подтверждающие, что в прошлом году украинцы стали наиболее активными покупателями жилья среди иностранцев в Польше. В 2024 году они приобрели более 17 тысяч квартир, в частности в Варшаве — от 25 до 35 м² в новостройке сегодня предлагают 500–650 тыс. злотых (5,3–6,9 млн грн), а во Вроцлаве – за 370–630 тыс. злотых (3,9-6,6 млн грн).

В Кракове однокомнатные смарт-квартиры стоят от 399 тысяч. злотых (4,2 млн грн), что сопоставимо с киевскими ценами в Подольском или Оболонском районах.

По ценам вторичного рынка в Киеве, "однушка" без ремонта в Шевченковском районе стоит $75 000 (более 3 млн грн), в Святошинском — около $48 000. В то же время квартира такого же размера в Кракове, Вроцлаве или Гданьске может быть новее, иметь лучшее расположение и более высокую инвестиционную привлекательность.

Причиной популярности польского рынка среди украинцев не только сопоставимая стоимость, но и большие перспективы для сдачи в аренду, понятная налоговая среда и стабильная экономика. По словам риелторов, значительная часть сделок совершается без кредитования — наличными или с участием госпрограммы "Безопасный кредит 2%". В 2024 году ее уже получили более 2200 украинцев.

Напомним, ранее "Телеграф" писал, что в Киеве снова фиксируют рост цен на аренду жилья.