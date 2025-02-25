Южный мост столицы откроют для проезда, но частично. Что известно

Военные согласовали частичное открытие Южного моста в Киеве

В Киеве планируют возобновить движение по Южному мосту, но пока только с левого берега на правый. Этот мост был закрыт для обычных автомобилей с 2022 года, и проезд по нему возможен только по специальным пропускам.

Теперь, после переговоров между городскими властями и военными, планируют частично возобновить движение. Об этом сообщил начальник Киевской городской военной администрации Тимур Ткаченко в своем телеграм-канале.

"Готовим заседание Совета обороны Киева. Ранее я анонсировал пересмотр ограничений движения по Южному мосту для транспорта", — отметил Ткаченко. Он подчеркнул, что мэр Виталий Кличко также поддержал эту инициативу.

По словам главы КМВА, вопрос возобновления движения по мосту "перезрел". Он также напомнил, что еще в конце осени 2024 года Силы обороны не отрицали возобновление движения по Южному мосту, однако тогда эта возможность не была учтена.

Мэр столицы Виталий Кличко также подтвердил информацию о планах открытия моста. "В декабре 2024 года городские власти снова обращались к военным и тогда согласия на открытие движения в привычном режиме Южным мостом не было", — рассказал он.

"На сегодняшний день, после консультаций с военными, есть возможность частично снять ограничения. А именно — разрешить движение транспорта с левого на правый берег. Движение с правого берега пока останется без изменений", — пояснил Кличко.

Для полного внедрения этих изменений требуются дополнительные решения военных, с которыми проводятся консультации. После этого вопрос должен рассмотреть Совет обороны города. Городские власти обещают оперативно сообщить об окончательно принятых решениях по движению по Южному мосту.

Ранее "Телеграф" писал, что в Киеве во время войны решили отремонтировать закрытый Южный мост. Правда, деньги пойдут на ремонт не всей постройки, а только двух эстакад на правом берегу моста.