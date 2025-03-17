Литва обвинила Россию в организации теракта в Вильнюсе (фото)

Один из задержанных как раз направлялся в Латвию для нового поджога

Литва официально обвинила Россию в организации поджога магазина Ikea 9 мая 2024 года. Прокуратура страны считает, что подозреваемый в поджоге связан с российской военной разведкой, а сам поджог расценивает как акт терроризма.

Об этом говорится в материале Financial Times. Там отметили, что поджигатель может быть ответственным и за другие эпизоды диверсий в Восточной Европе.

"Организатором этих действий является Россия. Они связаны с военной разведкой, с силами безопасности", — рассказал главные прокурор Литвы Артурас Урбелис.

В стране рассматривают поджог, как акт терроризма и считают, что виноваты в этом два гражданина Украины, которых российская разведка использовала в своих целях.

Один из подозреваемых был задержан на полпути к столице Латвии, где он планировал совершить аналогичное преступление. Отмечается, что он в момент нападения был несовершеннолетним, а выполнить "задание" он согласился за 10 000 евро.

Задержание одного из преступников

Второго подозреваемого задержали в Польше, где его обвиняют в совершении аналогичного преступления. Информацию подтвердил польский премьер Дональд Туск, который отметил, что литовская прокуратура лишь подтвердила подозрение Варшавы о том, что россияне стоят за диверсиями.

"Полезно знать перед переговорами. Такова природа этого государства (России, — ред)", — написал он в соцсетях.

В Вильнюсе считают, что магазины сети Ikea были выбраны не просто так, а потому, что эта компания свернула деятельность в России после начала вторжения в Украину.

Последствие пожара в Литве

Старший научный сотрудник Chatham House Кейр Джайлс охарактеризовал действия России, как "гибридную войну" и отметил, что она представляет серьезный вызов для Европы. По его словам, нападения на магазины могут быть примером малой части того, насколько разрушительными могут быть удары по инфраструктуре, если в Москве захотят начать серьезную диверсионную кампанию.

Как сообщалось ранее, в Испании 30 января произошел взрыв на военном заводе германской оружейной корпорации Rheinmetall. Не менее шести сотрудников предприятия получили ранения, причину взрыва предварительно указали как "несчастный случай", однако непублично рассматривается вариант с диверсией.