В Киеве 7-летний мальчик скончался из-за визита к стоматологу

Полиция выясняет обстоятельства смерти ребенка после приема у стоматолога.

В столице произошла трагедия – во время приема у стоматолога в одной из частных клиник скончался 7-летний мальчик. По предварительной информации, у ребенка остановилось сердце после введения наркоза.

Как сообщает полиция Киева, медики скорой помощи прибыли на место и в течение двух часов пытались реанимировать мальчика, но их усилия оказались тщетными – ребенок умер.

На месте происшествия работают следственно-оперативные группы Святошинского управления полиции и столичного главка, судебно медицинский эксперт и работники ювенальной полиции. Устанавливаются все происшествия катастрофы, решается вопрос о правовой квалификации происшествия.

Это не первый подобный инцидент в украинских частных клиниках. В декабре 2023 года во Львове после стоматологической операции под общим наркозом в клинике Ori-Dent впал в кому 5-летний Велес Пашник – сын украинского музыканта. У ребенка тоже остановилось сердце, и врачи месяц боролись за его жизнь, но спасти мальчика не удалось.

Правоохранители тогда открыли уголовное производство и расследуют обстоятельства смерти ребенка.

Теперь подобная трагедия повторилась в Киеве. Полиция рассматривает все возможные причины смерти ребенка, в частности, возможную врачебную ошибку или несоблюдение медицинских протоколов.

Ранее "Телеграф" писал о том, что в Тернопольской области погиб годовалый ребенок после приема у стоматолога. Причина смерти малыша пока неизвестна.