Черти на фасадах и не только: что скрывает красивый дом в Киеве и где его найти (фото)

Это архитектурная жемчужина с более чем столетней историей, окутанная мистическими легендами и рассказами о сделках с нечистой силой

Если вы когда-то гуляли по ул. Владимирской в Киеве, вероятно, засматривались на роскошный дом на углу с Прорезной. Тот самый, с дьявольскими масками на фасаде

Это бывший доходный дом Сироткина. Место, где царила роскошь, плелись интриги и возникла куча городских легенд. "Телеграф" рассказывает, почему этот дом – один из самых красивых и загадочных в Киеве.

Как появился дом Сироткина в Киеве

Эта история в далеком 1899-м. Участок купил себе один господин, Григорович-Барский, и подарил его сыну. Тот решил, что Киев достоин чего-то невероятного, и задумал построить здесь самый впечатляющий дом в городе. Пригласил известных архитекторов – Карла Шимана и Александра Гилевича. Но что-то пошло не так, денег не хватило, и недострой выставили на торги.

На помощь пришел купец Сироткин. Он приобрел долгострой и все-таки привел его в порядок. Уже в 1902-1903 годах Киев получил настоящую жемчужину.

В доме все было оборудовано по последнему слову техники. На его этажах разместились и магазины, и аптека, и даже меблированные комнаты "Палермо". А еще – кондитерская "Маркиз", где наверняка собиралась вся киевская богема.

После смерти Сироткина дом перешел к его жене. В то время, между прочим, он был самым высоким в Киеве – целых 42,5 метра!

Дьяволы на фасаде и мистические истории

Вы наверняка заметили странные маски на третьем этаже. Те, что с рогами, крыльями… Говорят, что это неспроста. Ходили сплетни, что купец якобы заключил соглашение с нечистой силой, чтобы его дом всегда был первым в городе. Другие считают, что во всем виноват архитектор Шиман, о котором говорили всякое.

Изюминкой дома долго была баня в стиле ренессанс с фонариком и шпилем, но ее потеряли в 50-е годы, а восстановили уже в 90-е. Еще одна достопримечательность – скульптурная композиция из двух полулежащих женских фигур под карнизом. Как бы там ни было, но легенды придают дому особый шарм.

Что было с домом дальше

После революции дом был национализирован. При советской власти здесь были разные заведения: ресторан "Спартак", затем известное кафе "Чайка" (впоследствии ставшее рестораном "Лейпциг"). Ну и конечно магазины и аптека.

А в конце 20 века дом начал приходить в упадок. В 1992 там даже был пожар. К счастью, в конце 90-х его отреставрировали, и он снова стал красавцем.

Уже в 2000-х здание переходило из рук в руки, планировали гостиницу сделать, но так ничего и не получилось. Сейчас он пустует.

Но, несмотря ни на что, дом Сироткина – это все еще видная достопримечательность Киева. Это история, архитектура и немного мистики. Итак, если будете рядом, обязательно остановитесь и посмотрите на него повнимательнее. Может быть, и вам удастся разгадать его тайны.

Ранее "Телеграф" рассказывал о еще одном 200-летнем доме в Киеве. Теперь здесь живет посол США, а раньше была богадельня.