Завтраки McDonald’s возвращаются в Киев и область: какие блюда есть и что изменилось

Завтраки в заведениях были отменены по нескольким причинам

Сеть ресторанов быстрого питания McDonald’s возвращает утреннее меню в заведения Киева и области после длительной паузы. Восстановление меню усложняло ряд проблем, в том числе регулярные отключения света.

Как сообщает корпорация, украинцам будут предлагать "Утреннее МакМеню". С 25-26 марта новинки будут доступны в ресторанах.

Что входит в завтрак

"Утреннее МакМеню" является вариантом, похожим на популярные "МакМеню". Выбор на завтрак включает в себя классические "МакМафины" с разнообразными начинками, а также роллы с яйцом и курицей, яйцом и свининой или сочетанием яйца, свинины и бекона, и тосты с сыром.

К тому же, в меню появились новые завтраковые варианты — "Двойной Чикен Фреш МакМафин" и тосты с сыром и беконом.

Их можно заказать с момента открытия заведения до 10:30, а через "МакДеливери" в приложении Bolt Food — до 10:15.

Причины отмены завтраков

Идею возвращения завтраков в заведения McDonald’s обсуждали еще в 2022 году, но из-за опасных и операционных трудностей удалось реализовать ее только через 3 года. Об этом стало известно журналистам "Наш Киев" во время пресс-завтрака компании.

Завтраки в заведениях McDonald’s были отменены по нескольким причинам. Во-первых, помехой стали воздушные тревоги и возможность обстрела.

Во-вторых, к 2022 году завтраки можно было заказать только до 10 утра. Однако после начала полномасштабного вторжения России из-за увеличения угроз новых атак реализация завтраков стала очень сложной. Это связано, в частности, с ограниченным временем на прием заказов и их подачу, а также из-за больших потерь продуктов.

Третьим фактором стали перебои с электроснабжением, ведь заведения не могли обеспечить бесперебойную работу из-за отключения света.

Напомним, что с 13 марта в 6 крупных городах Украины рестораны McDonald’s анонсировали возвращение завтраков. В течение нескольких недель после появления утреннего меню его доставку Bolt Food обещает производить бесплатно.

Также Телеграф писал, что в Киеве готовятся к запуску нового McDonald’s — рядом с ТРЦ "Полярный". Как пообещали специалисты, заведение откроет свои двери летом 2025 года.