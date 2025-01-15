На Крещатике обойдется дешевле. В Виннице продают элитную квартиру почти за 30 миллионов гривен (фото)

Квартира расположена в престижном районе города

В Виннице выставили на продажу элитную квартиру в жилом комплексе Premier Tower за почти 30 миллионов гривен (675 тысяч долларов). Трехкомнатное жилье площадью 180 квадратных метров расположено на седьмом этаже 15-этажной новостройки.

Объявление размещено на одной из популярных онлайн-платформ для продаж. В столице можно приобрести жилье даже на главной улице – Крещатике за гораздо меньшие деньги.

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Стоимость элитной квартиры в Виннице

В квартире сделан авторский ремонт и есть "умный дом". В доме установлен подогрев полов, кондиционирование, панорамные окна и система видеонаблюдения. Кухня площадью 25 квадратных метров оборудована современной техникой: варочной панелью, духовым шкафом, посудомоечной и стиральной машинами.

Квартира находится в престижном районе города. Из окон открывается вид на парк и аллею. В пешей доступности находятся школа, детский сад, супермаркеты, ТРЦ и заведения питания.

Территория жилого комплекса охраняется, работает консьерж. Для жителей предусмотрен подземный паркинг с индивидуальными паркоместами.

Квартира имеет хорошую планировку и два санузла. Ремонт выполнен с использованием натуральных материалов премиум-класса. Продажа осуществляется по закрытой форме – для выбранного круга покупателей.

Напомним, ранее "Телеграф" писал, что в центре Львова продают "убитую" квартиру, но за 20 тыс. долларов. Жилье расположено на первом этаже так называемого "царского" дома.