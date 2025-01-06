Во Франции продают замок по цене элитной квартиры в Киеве (фото)

Атмосферное место в котором каждый почувствует себя монархом

К юго-востоку от Парижа выставили на продажу старинный замок с 11 спальнями. Строение окружено настоящим рвом и выглядит просто потрясающе. Стоимость замка составляет 1,5 миллиона долларов США.

Площадь участка при этом составляет 5 гектар. Интересно, что за такие деньги в Киеве предлагают приобрести квартиру в многоэтажке.

Во Франции продается старинный замок 16 века. Он находится на территории города Виши — бальнеологического курорта, термальные источники которого известны еще со времён Диоклетиана.

В замке насчитывается 20 жилых комнат, среди которых 11 спален. Площадь самого строение составляет 1500 квадратных метров. Территория же замка занимает 5 гектар.

Из окон замка открывается шикарный вид на горы. Здания замка стоят квадратом вокруг открытого двора на восточной стороне, куда можно попасть через разводной мост. Окружено строение рвом.

Внутри замка сохранен аутентичный интерьер и старинная мебель. Есть действующие камины и декор из 16 века.

"Круглые башни придают ему средневековый вид, но большие окна обещают светлый интерьер. Немногочисленные дома в деревне обращены ко входу, в то время как другие фасады замка выходят на сельскую местность", — говорится в сообщении.

За этот шикарный закмок просят $1,528,910.

Vichy, Франция

Напомним, в посёлке городского типа Козин в Обуховском районе Киевской области выставили на продажу элитный особняк в котором есть собственное убежище, несколько санузлов и камин. Стоит такой дом 1,1 миллион долларов США.

Дом построен в классическом стиле и имеет площадь 900 метров квадратных. Он находится на территории в 50 соток.

Ранее "Телеграф" рассказывал о том, что в Киеве за миллион долларов продают шикарную квартиру с бассейном и собственным лифтом. Пентхаус имеет площадь 150 метров квадратных и обставлен он очень стильно, изысканно и утонченно.