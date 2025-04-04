"Фекалии к деньгам": украшения с пометом в Киеве рассмешили сеть (видео)

Украинцы удивлены таким бизнесом

Украшения с фекалиями голубя продают в Киеве. Цены на подобные изделия конкурируют с золотыми и серебряными аксессуарами.

Соответствующее сообщение появилось в телеграм-канале Киева. Автор украшений Мария, которая их создает — артистка и в прошлом певица.

В ее онлайн- магазине действительно есть такие украшения. Она продает серьги, кольца, цепочки и тарелки для этих изделий. Цены стартуют от 2,5 тысячи гривен и достигают 4,5 тысячи гривен.

А вот и сам автор такого "шедевра". Девушка называет его Юрой с Троещины.

"Телеграф" исследовал ее Тик Ток страницу, где девушка в одном из видео рассказывает, какая стоимость одной тарелки из фекалий голубя.

"Давайте посчитаем на примере тарелочки для украшений. Стоимость такой тарелочки 3500 гривен. Теперь давайте считать фекалии. И насчитала я 63 фекалии. А теперь немного математики. 3500 делим на 63 и получим 55. Спросим Юру, что он об этом думает. Хотя мы и позиционируем эти тарелочки, как для украшений, наши клиенты их заказывают их, как подставки под свечи. Или же для каких-то безделушек, например, ключей", — рассказывает она.

Что любопытно, "Телеграф" проанализировал, сколько стоят украшения из золота. В одном из ювелирных магазинов мы нашли серьги, подвески и кольца, которые стоят примерно так же, как и аксессуары из фекалий голубя.

Реакция украинцев

Украинцы недолго думали и оставили комментарии под видео. Большинство из них не верят, что такие изделия кто-то покупает. Другие были не столь многословны и оставили нецензурное мнение. Пользователи сети жалуются, что у них на балконе такого добра очень много.

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