В Киеве прорвало трубопровод: автомобили "плывут" в кипятке (видео)

В сети появились кадры с места аварии

В Киеве случился масштабный прорыв трубопровода на бульваре Николая Михновского, недалеко от станции метро "Зверинецкая". Из-за аварии на дороге образовались серьезные осложнения в движении транспорта в направлении моста Патона.

Об этом сообщает пресс-служба патрульной полиции Киева. Правоохранители призывают водителей учесть эту информацию.

Вода залила проезжу часть на бул. Михновского

На месте инцидента образовалось глубокое затопление горячей водой – потоки кипятка залили дорогу настолько, что автомобили буквально "плавают". Видео происшествия публикуют в местных телеграм-каналах.

Горячая вода попала и на тротуары. На некоторых видео видно, как подтопило автобусную остановку.

Также в сети пишут, что заливает кипятком и подземный переход с входом на станцию "Зверинецкая". Очевидцы поделились кадрами с места происшествия.

Пока неизвестна причина аварии. Однако на месте уже работают все соответствующие службы.

Напомним, что на днях в Днепре наблюдаются масштабные перебои с водоснабжением. Основная часть жалоб поступает из левобережной части города.

По информации местных телеграм-каналов, причиной стал прорыв трубы в Ломовском районе. Из-за этого несколько улиц остались без водоснабжения. В то же время пресс-служба "Днепропроводканала" сообщает, что авария произошла в районе Донецкого шоссе.

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