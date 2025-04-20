Киев продолжает наслаждаться аномальным теплом. Когда будет жарче всего

Киев в течение 20-22 апреля продолжит греть солнце

В Киеве царят летняя температура и безоблачное небо. Синоптики говорят, что аномальное тепло продержится и в ближайшие дни.

Сильных ветров 20-22 апреля не предвидится. Об этом сообщили в Meteofor.

Неделя, 20 апреля, в городе закончится теплой и солнечной. Дневная температура повысится до +24 градусов, а ночная упадет до +10 градусов. Самые сильные порывы ветра предполагаются в дневное время — умеренные 7 м/с.

Понедельник, 21 апреля, также принесет ясное небо и летнюю температуру. Воздух днем прогреется до +25 градусов, а ночью остынет до +12 градусов. Сила ветра в этот день не превысит слабых 5 м/с.

Во вторник, 22 апреля, существенных изменений в погоде тоже не будет. Город ощутит на себе днем до +25 градусов, а ночью — до +13 градусов. Максимальная сила ветра ожидается в течение утра-обеда — умеренные 6-7 м/с.

Напомним, ранее "Телеграф" писал, что хотя аномальное тепло сейчас и радует большинство регионов Украины, но после него в Украину придет изменение погоды. Синоптики рассказали, кому ждать похолодания и снег.