В Киеве скоро потеплеет до +21 градуса. Сколько еще придется мерзнуть

Низкая температура, которая держится в Киеве, вскоре будет повышаться, но наслаждаться теплом могут помешать ветры и облачность

Неделя в Киеве завершится прохладной, ветряной, но солнечной. Однако уже с понедельника температура в городе будет расти, а вместе с ней и интенсивность облачности.

Самым ветреным днем среди них предполагается воскресенье. В этот день порывы могут достигать сильных 11-12 м/с, как предупредили в Meteofor.

Воскресенье, 27 апреля, обещает быть преимущественно солнечной, но прохладной. Ведь днем температура зафиксируется около +11 градусов, а ночью держалась около +4 градусов. В течение утра-вечера прогнозируются сильные порывы ветра — 11-12 м/с.

Уже в понедельник, 28 апреля, температура в городе будет повышаться. Показатели на термометрах в дневные часы вырастут до +16 градусов, а ночью опустятся до +2 градусов. Сила ветра в этот день не превысит слабых 5 м/с.

Однако вторник, 29 апреля, принесет облачность, хотя город в этот день прогреется еще сильнее. Дневная температура достигнет +21 градуса, но ночью будет всего +7 градусов. Самые сильные порывы ветра произойдут на протяжении утра-вечера — свежие 8-10 м/с.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, где в конце апреля в Украине ожидается до 0 градусов в ближайшие дни.