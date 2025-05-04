Ранены дети, поврежден ТРЦ Dream и не только: все о последствиях удара по Киеву (видео)

Ранения получили дети

Взрывы в Киеве прозвучали в ночь на 4 мая. Российская армия атаковала столицу ударными дронами.

Об этом сообщают местные власти. Так, по данным городского главы Киева Виталия Кличко, атака началась примерно в полночь. В результате удара пострадали 7 человек, из которых 2 детей.

Глава Оболонской районной администрации Кирилл Фесик информирует, что в результате падения обломков ударных дронов зафиксировано повреждение жилого дома, а также фиксируется возгорание автомобилей.

"Все экстренные и коммунальные службы оперативно работают на местах по ликвидации последствий", — сообщает он.

Детальнее о последствиях в районах Киева:

Оболонский: по данным ГСЧС, в результате вражеской атаки, возник пожар в квартире на последнем этаже 12-этажки, пламя распространилось на кровлю. Частично разрушено перекрытие кровли.

По другому адресу загорелось 7 автомобилей возле жилого дома.

Как пишет "Фокус", повреждения получил торговый центр Dream Town.

Dream Town

Журналисты "Новини.Live" показали последствия атаки на ТРЦ. По их данным, поврежден один из его входов и автомобили, которые были припаркованы рядом.

Что известно о ТРЦ Dream Town

Dream Town – торгово-развлекательный комплекс на Оболонском проспекте в Киеве, он состоит из двух зданий протяженностью 500 метров каждая общей площадью 167 тыс. м2, разделенных Минской площадью на 500 метров друг от друга. В 2021 году Dream Town переименовали в Dream, а здания, ранее различавшиеся по номерам 1 и 2, переименовали в Dream Yellow и Dream Berry. Соответственно, фасад первого здания перекрасили в желтый цвет, а второго – в фиолетовый.

Drean Town. Фото RAU

Святошинский район

Пожар возник в трех одноэтажных частных жилых домах.

Шевченкосвский район

Загорелось дерево, повреждено электросопротивление и дорожное полотно под железнодорожным мостом.

Напомним, ранее мы писали о том, что в ночь на 3 мая Россия нанесла массированный удар по Харькову.