Суперзвезда мюхненской "Баварии" продает свой эксклюзивный суперкар: стоит не так и дорого (фото)

Автомобиль принадлежал одному из самых выдающихся футболистов всех времен

Нападающий мюнхенской "Баварии" Гарри Кейн решил продать свой эксклюзивный автомобиль Bentley Continental. Сейчас лимитированная модель доступна на автомобильном рынке Auto Trader по цене 69 995 фунтов стерлингов.

Этот роскошный автомобиль – один из только 710 когда-либо выпущенных экземпляров. Ранее эту машину фотографировали у лондонского дома капитана сборной Англии после рождения дочери, пишет The Sun.

Bentley Continental имеет роскошную комплектацию: аудиосистему с восемью динамиками, подогрев и вентиляцию сидений с функцией массажа, электрический задний спойлер и 21-дюймовые черные легкосплавные диски. Пробег автомобиля составляет всего 25 400 миль.

"Не каждый день на рынке появляется автомобиль с таким звездным статусом. Бывший Bentley Continental Гарри Кейна – редкий образец роскошного мастерства, и благодаря связям со знаменитостями он обязательно привлечет внимание", – отметила Эрин Бейкер, редакционный директор Auto Trader.

31-летний футболист вернулся в Англию для участия в отборочных матчах Чемпионата мира против Албании и Латвии, которые состоятся на стадионе "Уэмбли".

В этом сезоне рекордсмен сборной Англии демонстрирует отличную результативность – 32 гола и 11 ассистов в 37 матчах. "Бавария" уверенно лидирует в турнирной таблице Бундеслиги, опережая "Байер" на шесть очков.

Ранее "Телеграф" также сообщал, что звезда Манчестер Сити приобрел эксклюзивный Bugatti Tourbillon. Таких в мире очень мало.