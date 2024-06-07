Теперь это самый дорогой автомобиль в Украине: в Сети продают первый Lamborghini REVUELTO 2024, цена суперкара впечатляет

Рекорд на самый дорогой автомобиль, продающийся в Украине побит. Ранее это был Ferrari Purosangue, но буквально вчера на продажу выставили суперкар за почти 53 миллиона гривен. Так, в Сети появилось объявление, в котором говорится о Lamborghini Revuelto 2024 года выпуска.

Lamborghini Revuelto — новаторский гибридный спортивный автомобиль со средним расположением двигателя, выпускаемый итальянским автопроизводителем Lamborghini. Официально представленный 29 марта 2023 года, он стал первым настоящим гибридным автомобилем Lamborghini, сочетающим в себе мощный двигатель V12 с электродвигателями для повышения производительности и эффективности.

Revuelto оснащен 6,5-литровым бензиновым двигателем V12 в паре с тремя электродвигателями, общая мощность которых составляет 1001 лошадиную силу. Автомобиль имеет 8-ступенчатой автоматической ​​коробкой передач с двойным сцеплением и полным приводом. Он может разгоняться от 0 до 100 км/ч (0-62 миль в час) за 2,5 секунды, а максимальная скорость превышает 350 км/ч.

Реакция в Сети

Пользователи популярной социальной сети уже пошутили и над машиной и над предлагаемой ценой. Одни говорят, что это слишком дешево, а значит, Lamborghini точно битая или утопленная. Другие тут же проявили смекалку и задумываются перевести ее на ГБО для экономии.

Так или иначе, но подобные объявления в нынешних реалиях выглядят весьма оригинально. И, как заметили те же пользователи, люди, способные купить эту машину, явно не сидят на сайтах автобазаров.

Ранее "Телеграф" телеграф писал, что в Украине продают старый Bugatti за миллион долларов. Цена для такой машины, мягко говоря, завышена.