Мужчина воровал вещи с могил военных в Киеве: злоумышленника задержали

Киевлянин собирал игрушки якобы для своего ребенка

В Киеве задержан мужчина, который собирал вещи с могил украинских военных. Инцидент произошел на улице Стеценко.

Об этом сообщает пресс-служба "Муниципальной охраны". Во время патрулирования муниципалы заметили, как неизвестный мужчина ходил между захоронениями погибших Героев, собирая оставленные родными и собратьями вещи — детские игрушки, шевроны, продукты.

Как отмечают в сообщении, на место сразу вызвали полицию, которая задержала злоумышленника.

Правонарушителем оказался местный житель 1991 года рождения. Он объяснил свои действия тем, что якобы не было денег на еду, а игрушки, по его словам, собирал для своего ребенка.

Похищенные вещи

Мужчина доставлен в Подольское управление полиции, где его действия будут квалифицированы согласно Уголовному кодексу Украины.

В "Муниципальной охране" подчеркивают: "Есть еще и моральный кодекс, переступать за нормы которого — это не просто недопустимо, это, как говорится, все равно, что пробить дно. И ответственность перед законом — это одно, а вот ответственность перед памятью погибших Героев и их семьями — это совсем другое".

Злоумышленник

Ранее "Телеграф" писал, что пранкер разыграл ограбление в Киеве и ему грозит реальный срок. Украинцы в сети посмеялись над таким поступком парня.