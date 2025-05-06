Один из мостов Киева частично перекроют аж до конца года (карта)

Ограничения будут действовать в направлении правого берега

9 мая в Киеве начинаются масштабные ремонтные работы на мосту через речку Десенка. Движение транспорта будет ограничено второй, третьей и четвертой полосами в направлении станции метро "Почайна".

Об этом сообщает КГГА со ссылкой на КП "Киевавтодормост". Отмечается, что ограничения движения будут продолжаться ориентировочно до конца 2025 года.

Ремонтники будут работать на отрезке длиной около 800 метров по направлению к правому берегу. Транспорт будет двигаться в сторону Троещины двумя обособленными полосами встречного направления.

Общественный транспорт, двигающийся с левого на правый берег, сможет проехать по крайней правой полосе, выделенной специально для него.

При ремонте дорожники планируют выполнить частичное восстановление несных конструкций моста, заменить балки пролетных строений, провести ремонт опор и железобетонной плиты проезжей части, обустроить новую гидроизоляцию и уложить свежее асфальтобетонное покрытие.

В коммунальном предприятии напомнили, что мост через Десенку был построен еще в 1974 году, а капитальный ремонт последний раз проводили в 2005 году. Последнее масштабное обновление коснулось полос в направлении Троещины в 2022-2024 годах.

В "Киевавтодоргороде" просят водителей с пониманием отнестись к временным неудобствам, планировать маршруты с учетом изменений, соблюдать правила дорожного движения и обращать внимание на временную дорожную разметку и знаки.

Участок дороги, на котором будут действовать ограничения

Ранее "Телеграф" писал, что на Южном мосту в Киеве до 1 августа будет частично ограничено движение транспорта в направлении правого берега. Причиной перекрытия станет масштабный ремонт правобережной эстакады мостового перехода.