В Киеве ищут упорных пенсионеров: как работать через день и получать хорошую плату

Работать придется через день, что обеспечит гибкий график

Сегодня пенсионеры все чаще ищут возможности для активной занятости и дополнительного дохода. Компания "ТМС ПРО" в Киеве предлагает идеальную возможность для пенсионеров на должность охранника-консьержа.

Соответствующее объявление разместили на популярном сайте по поиску работы. Это предложение позволит вам совмещать работу с отдыхом или другими важными делами, поскольку есть вариант неполной занятости.

Расположен офис в 2,9 км от центра столицы, на улице Антоновича.

Скриншот вакансии

Что предлагают пенсионерам

На этой позиции работодатели гарантируют следующие условия:

гибкий график 1/2, то есть работать придется через день;

оплата труда — 11 500 грн в месяц, что является отличным вариантом для людей на пенсии, желающих иметь стабильный доход;

в месяц, что является отличным вариантом для людей на пенсии, желающих иметь стабильный доход; все необходимые условия для комфортной работы: современное оборудование, поддержка коллег и руководства.

Что нужно делать

В обязанности охранника-консьержа входит:

обеспечение безопасности на объекте: контроль доступа, патрулирование, выявление нарушений;

обеспечение комфорта жильцов и посетителей объекта;

выполнение инструкций и указаний руководства по безопасности.

Требований к кандидатам у работодателей немного, в частности: возраст до 60 лет, ответственность, дисциплинированность и вежливость. Также ценится стрессоустойчивость и способность работать в условиях, требующих быстрого реагирования. А коммуникабельность и желание помочь людям должны быть неотъемлемыми частями этой занятости.

Вакансия идеально подходит для пенсионеров, которые хотят быть активными, иметь дополнительный доход и не утруждать себя тяжелыми физическими нагрузками. Гибкий график 1/2 позволяет сохранять баланс между работой и личной жизнью.

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