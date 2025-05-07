Вы бы не узнали: каким раньше было любимое место для прогулок в Киеве и где оно находится (фото)

История Пейзажной аллеи насчитывает более тысячи лет и отражает культурную трансформацию Киева

Сегодня Пейзажная аллея — одно из самых любимых прогулочных мест в Киеве, которое привлекает как киевлян, так и гостей города. Однако не все знают, что эта живописная пешеходная зона имеет глубокую историческую подоплеку, связанную с оборонительными укреплениями Киева времен князя Владимира Великого.

Созданная как часть проекта "Старый Киев" к 1500-летию города, сегодня эта живописная пешеходная зона превратилась в яркое арт-пространство с более чем 70 скульптурами и инсталляциями. Они привлекают тысячи киевлян и туристов ежегодно своими сказочными персонажами, историческими достопримечательностями и прекрасными видами на Подол и Днепр.

Немного истории

Пейзажная аллея пролегает вдоль остатков древнего земляного вала, возведенного еще в Х веке во время правления Владимира Святославича. Этот вал был важной частью оборонной системы Киевской крепости, защищавшей город от врагов. Сегодня фрагменты вала можно увидеть на исторических картах, а также на картинке банкноты номиналом в 1 гривну. Вал проходит по склонам Старокиевской горы, где когда-то размещался детинец — центр княжеской власти.

В 1960-х годах историки предложили создать на этой территории большой музей под открытым небом, воспроизводящим историю Киева. Однако реализовать замысел удалось лишь частично в виде Пейзажной аллеи. Сначала ее планировали сделать гораздо длиннее, протянув вплоть до художественной академии на Вознесенском спуске. Но в 1980-х годах строительство высотного Дома торговли на Львовской площади ограничило дальнейшее расширение аллеи.

От замысла к современному арт-пространству

Пейзажная аллея была создана в рамках проекта "Старый Киев", посвященного 1500-летию города. Архитектор Авраам Милецкий задумал это пространство как смотровую площадку с великолепными видами на Подол и реку Днепр. Сначала аллея исполняла чисто функциональную роль – была своеобразным "балконом" для созерцания города.

Такова была Пейзажная аллея в 90-е.

В 2000-х годах, после обретения Украиной независимости, Пейзажная аллея начала превращаться. В 2009 году здесь появился детский парк со сказочными скульптурами, созданными украинским художником Константином Скритуцким. Его мозаичные лавочки, фонтаны и фантастические персонажи превратили аллею в настоящий музей современного искусства под открытым небом. С того времени Пейзажная аллея стала излюбленным местом для семейного отдыха, фотосессий и культурных событий.

Архитектурные и художественные особенности

Сегодня на Пейзажной аллее расположено более 70 разнообразных арт-объектов – мозаичные скульптуры, инсталляции, лавочки и фонтаны в ярких и неожиданных формах. Самым известным символом аллеи стал огромный мозаичный кот с длинным туловищем и сказочным видом, ставший любимой фотозоной для посетителей.

Кроме сказочных персонажей здесь можно увидеть памятник князю Святославу — единственный в Киеве, выполненный полностью из камня. Также обновленная лестница, соединяющая Старокиевскую гору с Подолом, является частью истории города, ведь их каменные ступени датируются Х веком. Новая бетонная лестница с подсветкой, зонами Wi-Fi и лавочками стала достойным продолжением этого памятника.

Современное состояние и посещение

Пейзажная аллея открыта для посетителей круглогодично и привлекает людей всех возрастов. Здесь регулярно проходят художественные фестивали, концерты и театральные представления под открытым небом. Для желающих узнать больше об истории и искусстве Киева организуют экскурсии, рассказывающие о создании аллеи и символике ее арт-объектов.

Хотя некоторые скульптуры нуждаются в реставрации, а фонтаны иногда не работают, местные активисты и жители заботятся о чистоте и уходе за аллеей, что позволяет сохранять это уникальное общественное пространство.

Как добраться

Пейзажная аллея расположена в историческом центре Киева, недалеко от станции метро "Золотые ворота". До нее можно дойти пешком от Андреевского спуска или Софийской площади.

Пейзажная аллея — это уникальное место, где переплетаются тысячелетняя история Киева и современное искусство. Она стала важной частью культурной жизни столицы и обязательной локацией для тех, кто хочет почувствовать неповторимый дух Киева.

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