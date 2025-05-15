В Киеве будет мокро и прохладно? Прогноз погоды на выходные

В эти дни в Киеве предполагается мокрая и прохладная погода

Мокрая, облачная и прохладная погода пока не отпускает Киев. Подобная синоптическая ситуация прогнозируется и в конце недели.

Термометры днем в пятницу-воскресенье не покажут больше +12 градусов. Ночью же их показатели могут опуститься до +6 градусов, сообщили в Meteofor.

С ночи пятницы, 9 мая, в городе шел мелкий дождь. Он не закончится до наступления обеда. Сильная облачность будет держаться все сутки. Воздух днем прогреется до +11 градусов, а ночью остынет до +7 градусов. Наибольшие порывы ветра ожидаются в течение утра-вечера — умеренные 6-7 м/с.

В субботу, 10 мая, небо немного прояснится, но облака все равно будут преобладать. Дневная температура повысится до +12 градусов, а ночью упадет до +5 градусов. Максимальная сила ветра ожидается днем — свежие 8 м/с.

Воскресенье, 11 мая, снова прогнозируется мокрой, хотя иногда солнце будет выглядывать из-за облаков. Мелкие осадки предполагаются в течение утра-дня. Показатели на термометрах в дневное время достигнут +11 градусов, а ночью опустятся до +6 градусов. Сила ветра не превысит умеренных 6 м/с.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, каким регионам не повезет с погодой в середине мая.