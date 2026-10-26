Чтобы не хуже: почему украинские родители массово позволяют детям курить вейпы

Как взрослые реагируют на курение несовершеннолетних

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Электронная сигарета в руках подростка уже никого особенно не удивляет. Но за привычными уличными сценами возникает вопрос: что происходит, когда взрослые замечают увлечение ребенка вейпами?

Разговор со случайно выбранной группой на столичной Оболони показал, как ограничения работают на практике – дома и возле магазинов. Истории школьников выявляют тревожную пропасть между формальным запретом и повседневным отношением к нему. Больше читайте в материале "Телеграфа": Яд с привкусом запрета: школьники начинают вейпить с 9 лет, или Как безнаказанность рынка породила настоящую детскую эпидемию .

От ссор с родителями до молчаливого согласия

Некоторые опрошенные подростки уже не скрывают вейпинг от семьи. Родители знают об электронных сигаретах, но после первых конфликтов перестают вмешиваться. Об этом, в частности, рассказал 16-летний Фиш в разговоре с "Телеграфом".

"Родители в курсе, разрешают. Мама сначала была очень против всего этого, вообще не поддерживала. Но сейчас она уже просто смирилась с этим", – рассказал подросток, назвавшийся Фишем.

У других собеседников с Оболони похожий опыт. Белка вспомнила, что сначала родители часто ее ругали, а потом перестали. Сергей еще иногда прячется от родных, но, по его словам, в последнее время делает это все реже. В этих семьях первоначальное сопротивление уступило место принятию привычки.

Данные Института Марзеева показывают, как часто опыт использования электронных устройств переходит в ежедневное курение: среди тех, у кого есть такой опыт, регулярно курят каждый день 55,8% мальчиков и 44,4% девочек.

Как подростки обходят запреты. Инфографика: ИИ "Телеграф"

Прохожие помогают обойти проверку документов

Подросткам достать вейпы помогают и незнакомые взрослые. В крупных супермаркетах и в брендированных киосках в торгово-развлекательных центрах документы проверяют строже, поэтому несовершеннолетние стараются не покупать там самостоятельно. Вместо этого они обращаются к прохожим.

"Я просто прошу человека, который проходит мимо, говорю, что мне нужно купить, и мне покупают. В основном без проблем", – рассказала подросток, назвавшаяся Белкой.

Схема проста: покупку вместо ребенка делает совершеннолетний. В магазине проверяют документы, но подросток получает нужный товар через посредника. По словам Белки, обычно уговорить случайного прохожего несложно.

В Украине запрещено продавать табачные изделия, электронные сигареты и жидкости лицам младше 18 лет. Однако, как рассказывают подростки, взрослые сами помогают обойти возрастное ограничение: соглашаются на просьбы несовершеннолетних и покупают для них то, что те не могут приобрести самостоятельно.

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