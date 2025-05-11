В Киеве прогремели взрывы впервые после "перемирия Путина": чем атакует враг

Утром 11 мая, после окончания "перемирия Путина", в Киеве прогремели взрывы. Столицу атакуют российские беспилотники.

Мэр города Виталий Кличко в своем Telegram-канале написал, что в Киеве работают силы ПВО.

Он просит всех оставаться в укрытиях до соответствующего распоряжения.

По данным мониторов ситуация на Киевщине сейчас:

7х БпЛА от Украинки до Фастова.

4х БпЛА к Юго-востоку от Переяслава.

1х БПЛА в Вышгородском районе.

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