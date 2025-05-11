В Киеве прогремели взрывы впервые после "перемирия Путина": чем атакует враг
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Утром 11 мая, после окончания "перемирия Путина", в Киеве прогремели взрывы. Столицу атакуют российские беспилотники.
Мэр города Виталий Кличко в своем Telegram-канале написал, что в Киеве работают силы ПВО.
Он просит всех оставаться в укрытиях до соответствующего распоряжения.
По данным мониторов ситуация на Киевщине сейчас:
7х БпЛА от Украинки до Фастова.
4х БпЛА к Юго-востоку от Переяслава.
1х БПЛА в Вышгородском районе.
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